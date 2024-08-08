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    4. Steve Jobs'un eşi Laurene Powell Jobs'un mega yatı, Meksikalı milyarderin yatıyla çarpıştı! Mürettebatın panik dolu anları...

    Steve Jobs'un eşi Laurene Powell Jobs'un mega yatı, Meksikalı milyarderin yatıyla çarpıştı! Mürettebatın panik dolu anları...

    08.08.2024 10:15
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.08.2024 10:15
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    Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un eşi Laurene Powell Jobs'a ait 140 milyon dolar (4 milyar 692 milyon 338 bin TL) değerindeki mega yatı ile Meksikalı bir telekom milyarderine ait başka bir yat çarpıştı. Toplam maliyeti 265 milyon dolar olan iki yatın birbirlerine temas ettikleri anlar saniye saniye kameraya yansırken mürettebatın çığlık sesleri de duyuldu.

    MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Napoli açıklarında Apple'ın merhum kurucusu tarafından yaptırılan ve şu anda Laurene Powell Jobs'a ait olan 78 metrelik Venus ve Meksikalı milyarder iş insanı Ricardo Salinas'a ait olan 105 metrelik Lady Moura isimli iki yat çarpıştı.

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    Şiddetli rüzgarın etkisiyle birbirine doğru ilerleyen yatların kazası saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Lady Moura isimli yatın güvenlik kamerasından kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

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    Olay yaşandığı sırada her iki gemi de demirliydi ancak şiddetli rüzgar kazanın yaşanmasına neden oldu. Kazada kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken iki yatta da maddi hasar olduğu belirtildi.

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    yat Steve Jobs
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