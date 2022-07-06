Stranger Things 4. Sezondan makyaj ve saç tüyolarını sizin için derledik

Dizi ve film dünyasına yeni bir soluk getiren Netflix, yapımlarıyla izleyicileri ekrana kilitliyor. Yeni kuşağın ilgisini yakalamayı başaran Netflix'in dizi ve filmleri oldukça dikkat çekiyor. Stranger Things de yayınlanmaya başladığı ilk günden beri büyük ilgi gören diziler arasında yer alıyor. Stranger Things ekibi, 4. sezon için kullandıkları makyaj ve saç sırlarını açıkladı. Makyaj sorumlusu Amy L. Forsythe ve saç stilisti Sarah Hindsgaul, paylaştıkları fotoğraflarla bize tüyolar vermeyi de ihmal etmedi. İşte Stranger Things'in herkesin merak ettiği makyaj sırları!

1. Cornelius Bingham'ın parıltılı dudaklarının sırrı

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Cornelius bu sezon ekranda çok görünmese de makyajı oldukça farklıydı. Makyöz Forsythe, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Lost Boy"dan esinlendiğini söyledi. Koyu renkler kullanılarak vücudunun gelişigüzel bir şekilde boyanması ve çizgilerin eklenmesinin yanında, dudakları için pırıltılı bir lip gloss seçildi. Siz de böyle parıltılı dudaklara GR Miss Beauty Diamond Shine 3D Lipgloss ile ulaşabilirsiniz. Ürün, şık ama sade tonu ve kolay sürümü sayesinde makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak. Yaz günlerinde parıltılı dudaklara sahip olmak isterseniz doğal parlaklık veren lipglossa bir şans verebilirsiniz.

2. Joe Keery'nin gerçeğini aratmayacak lastik izleri, SFX efektleri ile yapıldı

Stranger Things Joe Keery, dizide Steve Harrington karakterine hayat veriyor. Yakışıklı oyuncunun dördüncü sezondaki yara izleri çok konuşuldu. Oldukça gerçekçi görülen bu izleri yapabilmek için öncelikle balmumundan yapılmış yara efekt macununa ve tiyatro kanına ihtiyacınız var. 2 ürünü kullanarak dilediğiniz yara şekillerini oluşturabilirsiniz. Bu ister Joe'nunki gibi lastik izi olsun ister kurşun yarası. Gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Eğer iyi bir yara efekt macununu arıyorsanız Funworld Extra Flesh Yara Efekt Macunu'nu değerlendirebilirsiniz. 14 yaş ve üzeri için uygun ürünle kolayca kesik ve yara izi oluşturabilirsiniz.

3. Hopper'ın dolgun yanaklarının kaynağı, balmumundan yapılan waxlar

Dördüncü sezonda geri gelen Şef Hopper'ın geçen sürede epey kilo verdiği için vücudunda gerçekleşen değişiklikler fark edilmesin diye dizinin makyaj tasarımcısı Barrie Gower, Hopper için ufak protez eklentiler yaptı. Bu eklentileri kusursuz gösterebilmek için de için de balmumu waxları kullandı. Eğer siz de bu tarz makyaj hilelerine meraklıysanız balmumundan üretilen ABOOFAN Profesyonel Makyaj Cilt Boyama'yı kullanarak çılgınca makyajlar yapabilirsiniz. Yüz ve vücudunuzda dilediğiniz yara izi ya da ben gibi özel efektler oluşturabilir, sahte burun ve kaş ile görüntünüzü tamamen değiştirebilirsiniz.

4. Dr.Jart+ sayesinde daha yumuşak ten renkleri

Diziyi dikkatli izleyenlerdenseniz kişilerin karakterlerine göre kullanılan ten renklerinin de farklılık gösterdiğini fark etmiş olmalısınız. Örneğin Jamie Bower'ın oynadığı Peter Ballard karakteri, kötü kalpliydi ama tam tersi bir şekilde yumuşak bir ten tonuna sahipti. Forsythe, laboratuvarda çalışanlar ve hastalar için farklı tonlar, akıl hastanesindekiler için farklı tonlar kullandıklarını söyledi. Bu efektleri karşılayabilmek için Dr.Jart+ Cicapair Tiger Grass renk düzeltici krem kullanıldı. Günlük kullanım için de uygun olan krem, o kadar güzel ve doğal bir etki sağlamış ki âdeta yok gibi!

5. Televizyondan alışık olduğumuz kan efektleri

Ülkemizde de aşina olduğumuz kan efektleri, Stranger Things'te de bolca kullanıldı. Sahte kan, sinema ve televizyon sektöründe sıkça kullanılıyor. Dizide Ajan Harmon, Albay Sullivan'ın askerleri tarafından vurulunca Argyle'ın minibüsünde kanayan karnıyla karşımıza çıkmıştı. Dizinin en başından beri Eleven'ın gücünü kullandığı zaman da yine sahte kan ürünlerinden kullanıldı. Hem çocuklar hem yetişkinler için kullanılabilen Xiaoguozi Sahte Kan, çevre dostu materyali sayesinde cilde zarar vermez. 30 ve 60 ml olmak üzere iki seçeneği olan bu ürünü arkadaşlarınızla eğlenmek için bile kullanabilirsiniz.

6. 80'ler tarzı için peruklar

Birçok kişi saçlarını boyatmak gibi işlemleri yaptırmak yerine, beğendikleri perukları alıp onlara istedikleri gibi şekil veriyor. Karen Wheeler için kullanılan ürün de bu peruklardan biri. Siz de saçlarınızı yıpratmadan istediğiniz gibi şekil vermek ve boyamak için peruklardan yardım alabilirsiniz. Eğer Karen Wheeler gibi 80'ler modasını yakalamak isterseniz Peruk Butik Afro Kıvırcık Peruk'u tercih edebilirsiniz. Birinci sınıf materyali sayesinde maşa ve düzleştirici kullanabileceğiniz ürün, yıkandıktan sonra kendi hâlinde kurumaya bırakılırsa eski formunu alır. Ayarlama lastiğiyle kolayca takılan peruk, sabitlemeyi sağlayan dişli tokaları sayesinde kayma ve düşme gibi sorunlara neden olmaz.

7. Dünyalar ayrıldı: Canlı renkler donuk renklere karşı

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Film ve dizilerde kullanılan renk seçimleri çok önemli. Stranger Things'te de farklı dünyalar için farklı makyaj paletleri kullanıldı. 80'lerde popüler olan canlı renkler, Kaliforniya'da geçen kısımlar için, daha donuk ve soğuk renkler ise Indiana gibi bölgelerde geçen bölümler için tercih edildi. Kaliforniya havası vermek için NYX Ultimate Shadow Palette Brights paletini, Indiana efekti vermek içinse NYX Ultimate Shadow Palette Warm Neutrals paletini kullanabilirsiniz. Canlı renklere sahip Brights paleti, yazın kullanabileceğiniz eşsiz renklerle sizi bekliyor. acele edin!

Daha çok kış mevsimine uygun nude renklere sahip NYX Ultimate Shadow Palette Warm Neutrals için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Hızlı ve doğal makyajın efendisi: Airbrush kompresör

Hızlı makyaj yapmak, yoğun set hayatı için önemli bir faktör. Hızlı olduğu kadar iyi makyaj yapılması da önemli tabii ki. Bu yüzden Forsyth'ın kullandığı ürüne muadil olarak CPXUP2 Çift Aksiyon Airbrush Kompresör Kiti'ni tercih edebilirsiniz. Hava yoluyla makyaj malzemesini püskürterek çalışan ürün, kolay kullanılır. Püskürtülen makyaj malzemesini cilt hemen emer ve pürüzsüz bir görünüm ortaya çıkar. Airbrush kompresör ile sadece makyajlarınızı değil, tırnak süslemelerinizi ve cilt bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hatta ürünle kurabiye ve pastalarınızın üzerine desen veya tuval üzerine resim de yapabilirsiniz.

9. Nemlendirmede bir numara: La Roche Posay

Stranger Things ana karakterlerinden Natalia Dyer, yüzünü makyaj öncesine hazırlamak için La Roche Posay ürünlerini kullandığını söyledi. Eğer siz de yağlı ve akneye eğilimli cildiniz için bir ürün arayışındaysanız Effeclar Mat Parlama Karşıtı Nemlendirici Bakım Kremi tercih edebilirsiniz. Yağlı ciltlerin kurtarıcısı olacak hassas ciltlere uygun ürün; cilt dokusunu pürüzsüzleştirir, gözenekleri sıkılaştırır ve sebum dengesini sağlar. Komedojenik olmadığı için gözenekleri tıkamaz. Ancak ihtiyacınız olan ürün kuru ciltlere yönelikse LA ROCHE-POSAY Toleriane Sensitive Riche, aradığınız nemlendirici olabilir.

Kuru ciltlere uygun Toleriane Sensitive Riche için sizi böyle alalım.

10. Cildinizin de C vitaminine ihtiyacı var

Stranger Things oyuncuları, yoğun makyaj sonrasın cilt bakım rutinlerine mutlaka onarıcı ürünler ekliyor. Eğer siz de hem makyajın hem çevresel etkilerin cildinizde oluşturduğu hasarı en aza indirmek isterseniz C vitamini içeren serumlardan yararlanabilirsiniz. Işıltı kaybı, kırışıklık görünümü ve düzensiz cilt dokusu gibi problemleri azaltan La Roche Posay Saf C Vitamini Işıltı Veren Antioksidan Serum, salisilik asit ve neurosensine içeren formülüyle cildinize canlılık kazandırır. Jelatin içermeyen ve günlük kullanıma uygun ürün, hassas cildinizin ışıltısını ortaya çıkarır.