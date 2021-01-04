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Striptizci olan eski papaz hayallerine kavuştu!

04.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Striptizci olan eski papaz hayallerine kavuştu!

Geçmişte papaz olan Nikole Mitchell, OnlyFans modeli olabilmek için dini görevini bıraktı. Şu an striptizci olan Nikole, geçirdiği seneyi Instagram sayfasında anlattı.

Eski kadın papaz, ilham verici bir Instagram postuyla 2020’yi anlattı. Nikole Mitchell striptiz kariyerine başlamak için dini görevinden istifa etmeden önce ABD Ohio’da vaftizci bir ailede büyüdü.

Nikole Mitchell, striptizci olmadan önce papaz olarak çalışıyordu.

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Artık striptizci olan Nikole, üniversiteye başladığı 20’li yaşlarında daha da dindardı. OnlyFans modeli olup kiliseyi bırakan Nikole, 2020 hakkında yazdığı bir postu Instagram’daki 119 bin takipçisiyle paylaştı.

Nikole gençlik yıllarında oldukça dindar biriydi.

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Hayallerinin gerçek olduğunu söyleyen Nikole, 2020’de gerçekleşen hayallerini “Bu yıl tüm hayallerim gerçek oldu. Viral olmak, dünya çapında röportaj yapmak, televizyonda aranan bir yaşam koçu olmak, başrolünde olduğum ilk filmimi çekmek, yıldızların ve ünlülerin ulaştığı biri olmak. Bir ayda kazandığım paranın bir yılda kazanabileceğimden daha fazla olması. İnanılmaz insanlarla tanışmak. Güçlü bir desteğe sahip olmak. Hawaii’ye gitmek” sözleriyle listeledi.

OnlyFans için seksi pozlar veren Nikole’ün kazancı hayli yüksek.

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Pandemi esnasında üç çocuğuyle birlikte nasıl boşandığını anlatan Nikole “Size şu an doğru zaman değil diyenler olacaktır, ama her zaman doğru zamandır. Kendimi ortaya koydum, hayallerimi yakınlarımla paylaştım ve sağlam destekler gördüm. Bugün olduğum yere böyle geldim” dedi.

Nikole ayrıca Zoom üzerinden hayranlarıyla yaptığı bir yayında, hikayesini paylaştı ve insanları hayallerini takip etmeleri konusunda cesaretlendirdi.

Nikole, verdiği karardan pişman olmadığını söyledi.

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2009’da evlenen Nikole ve eski eşi John üç çocuk sahibi oldu. Zaman içinde biseksüel olduğunu keşfeden Nikole 2017’de kiliseden ayrıldı.


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