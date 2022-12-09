Sucuk ve kıyma sahtekarlığı mide bulandırdı... İçinde yok yok! Kasap böyle uyardı: "Hepsini karıştırırsan nükleer bomba olur"

Fiyatlardaki artışı fırsat bilen et sahtekarları, vatandaşa uygun fiyattan ürün satmak için sağlığını hiç düşünmeden riske atıyor. Afyon sucuğu veya dana kıyma sanılarak yenen ürünlerin içindekiler ise kasaplarda yapılan mide bulandırıcı oyunu gözler önüne serdi.

VATANDAŞI BÖYLE ALDATIYORLAR!

Et sahtekarlığında ürünleri gerçeğinden ayırt etmek hayli güç. Atv'nin haberinde vatandaşlara sahte et ile gerçeği sunulduğunda verilen yanıtlar da bu gerçeği gözler önüne serdi. Görüntüsü itibarıyla birbirinden ayırt edilemeyen etlerde vatandaşlar çoğunlukla sahte olanı gerçek sandı.

İSTENEN FİYATA KIYMA

Kasap Zafer Kadife'nin anlattığına göre kıyma fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar kasaba girdiğinde kıyma tezgahta 150 liraysa "Bana 80-100 liraya kıyma verir misin?" diyor. Sahtekâr kasaplar bunu fırsat bilerek göğüs etinden kıyma yapıp ucuza mal ediyor ve satışını gerçekleştiriyor. Ancak insan sağlığı büyük risk altına giriyor.

AFYON SUCUĞU DİYE ALINIYOR, İÇİNDE YOK YOK!

Kıymada yapılan sahtekarlığın bir benzeri sucukta da yapılıyor. 180 lira olması gereken sucuk 40-50 TL'den satışa sunulabiliyor. Maliyetin bu kadar inmesinin arkasında ise mide bulandıran tezgahlar dönüyor. Sözgelimi, Afyon sucuğu diye satılan sucuklarda dana yürek, hindi eti veya etlerden artakalan artıklar bulunabiliyor. Bunların hepsi birleşip baharatları da eklendikten sonra da sucuk diye piyasaya çıkıyor.



