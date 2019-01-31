Sudan ordusu yönetime desteğini vurguluyor

HARTUM (AA) - Sudan ordusu, devletin düşmesine izin vermeyeceğini ve ülkeyi iş birlikçilere teslim etmeyeceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Avd Muhammed bin Avf, Nemiri Yüksek Harp Okulu'nda subaylara hitaben yaptığı konuşmada, ordunun, "ülkenin güvenliğine karşı mevcut ekonomik şartlardan faydalanarak, 'korunan intifada' adı altında yürütülen senaryolar ile planların tamamının farkında olduğunu" vurguladı.

Orduyu kışkırtmaya çalışan taraflar olduğuna işaret eden Avf, "Bazıları, orduyu provoke etmeye, ne tarihine ne de konumuna yakışan uygunsuz davranışlara sevk etmeye çalıştı. Bu kriz, iyi ile kötüyü birbirinden ayırdı, ordunun ve askerlerin karakterini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Avf, ordunun, ülkenin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini belirterek, ülke güvenliğini sağlamayı ve Ömer el-Beşir'i desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Kemal Abdulmaruf ise ülkede son zamanlarda yaşanan olaylara işaret ederek, "Ordu, devletin çökmesine ve meçhule doğru sürüklenmesine izin vermeyecek." diye konuştu.