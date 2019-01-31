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Sudan ordusu yönetime desteğini vurguluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:34 | Son Güncelleme

Sudan ordusu, ülkenin güvenliğini sağlamaya ve yönetimi desteklemeye devam edeceğini duyurdu

HARTUM (AA) - Sudan ordusu, devletin düşmesine izin vermeyeceğini ve ülkeyi iş birlikçilere teslim etmeyeceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Avd Muhammed bin Avf, Nemiri Yüksek Harp Okulu'nda subaylara hitaben yaptığı konuşmada, ordunun, "ülkenin güvenliğine karşı mevcut ekonomik şartlardan faydalanarak, 'korunan intifada' adı altında yürütülen senaryolar ile planların tamamının farkında olduğunu" vurguladı.

Orduyu kışkırtmaya çalışan taraflar olduğuna işaret eden Avf, "Bazıları, orduyu provoke etmeye, ne tarihine ne de konumuna yakışan uygunsuz davranışlara sevk etmeye çalıştı. Bu kriz, iyi ile kötüyü birbirinden ayırdı, ordunun ve askerlerin karakterini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Avf, ordunun, ülkenin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini belirterek, ülke güvenliğini sağlamayı ve Ömer el-Beşir'i desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Kemal Abdulmaruf ise ülkede son zamanlarda yaşanan olaylara işaret ederek, "Ordu, devletin çökmesine ve meçhule doğru sürüklenmesine izin vermeyecek." diye konuştu.

Ülkeyi, isyancıların liderleri, ülke dışındaki şüpheli örgütlerin vekilleri gibi iş birlikçilere teslim etmeyeceğini aktaran Abdulmaruf, eylemlerin ön saflarında yer alanların, "Sudan'a karşı düşmanlığını koruyan, ülkenin dünyadaki imajını karalayan, uzun yıllardır Sudan ordusuyla savaşan isyancı hareketlere destek sağlayanlar" olduğunu söyledi.

Sudan'da çeşitli meslek örgütlerini bünyesinde barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif hareket, dün yaptığı açıklamada, halka bugün düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru düzenlenecek yürüyüşlere katılım çağrısı yapmıştı.

Sudan'daki gösteriler, 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

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