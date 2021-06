Sudanlılar, her öğün tükettikleri ‘ful’ yemeği olmadan güne başlamıyor

Sudanlıların her öğünde tükettiği ful, ezilmiş baklaya susam yağı, rezene, yoğurt, peynir, sarımsak, tuz ve isteğe göre yeşillik katılarak hazırlanıyor. Sudan halkı, ana vatanı Mısır olan, közde ve bakır kaplarda pişirilen ful için geleneksel yemekleri kurrasa, asıyde ve muluhıye gibi oldukça büyük bir önem gösteriyor. Lokantaların menülerinde, evlerde, bakkallarda hemen hemen her köşede fule rastlanabiliyor.

Başkent Hartum'un Burri semtindeki lokantanın sahibi Said Muhammed, yaptığı açıklamada, "Sattığımız halk yemeklerinin başında ful geliyor. Fulün yanında dükkanımızda felafil, ciğer, Sudan’ın doğusuna has kömür üzerine koyulan çakıl taşlarında pişirilen bir et yemeği silat, mercimek ve yumurta da satıyoruz." dedi.

Fulün ana vatanının Mısır olmasına rağmen Sudan geleneksel yemekleri ile aynı öneme sahip olduğunu belirten Muhammed, "Ful yemek isteyen Sudanlılar, kahvaltı saatleri olan 10.00 ile 12.00 arasında lokantalarda yoğunluk oluşturuyor. Sudan'ın farklı bölgelerine ait yemeklerin yanı sıra Sudan’ın orta kesimlerinde ful başlıca yemek olarak tüketiliyor." diye konuştu.