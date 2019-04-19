Şükran Ovalı doğum kilolarını verdi

Geçen ağustos ayında anne olan Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı imaj yenilemiş, saçlarını kısacık kesmişti. Doğumdan sonra bu haliyle eleştirilen Ovalı bu tarz eleştirilere pek kulak asmadı.

Kendisine bebeğine ve ailesine adayan Ovalı, doğum kilolarını da verdi. Doğumdan sonra 30 kilo veren Şükran Ovalı şu sıralar kendisini bebek gelişimi konusuna adamış durumda.

Ovalı daha önce yaptığı açıklamada "doğum kilolarımı henüz veremedim bundan da rahatsızlık duymuyorum. Önemli olan bebeğim" demişti.

