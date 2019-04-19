MAGAZİN

Şükran Ovalı doğum kilolarını verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı doğum sonrası aldığı kiloları verdi. Ovalı şu sıralar yalnızca bebeğiyle ilgileniyor.

Şükran Ovalı doğum kilolarını verdi

Geçen ağustos ayında anne olan Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı imaj yenilemiş, saçlarını kısacık kesmişti. Doğumdan sonra bu haliyle eleştirilen Ovalı bu tarz eleştirilere pek kulak asmadı.

Capture

Kendisine bebeğine ve ailesine adayan Ovalı, doğum kilolarını da verdi. Doğumdan sonra 30 kilo veren Şükran Ovalı şu sıralar kendisini bebek gelişimi konusuna adamış durumda.

5cb86b1a0f25440cb81d2ee4

Ovalı daha önce yaptığı açıklamada "doğum kilolarımı henüz veremedim bundan da rahatsızlık duymuyorum. Önemli olan bebeğim" demişti.

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
Türk sinemasının en önemli isimlerinden! Kötü haberTürk sinemasının en önemli isimlerinden! Kötü haber
Yatak odasına kurdurduğu düzenek olay olduYatak odasına kurdurduğu düzenek olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şükran ovalı Şükran Ovalı ve Caner Erkin şükran ovalı doğum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı!

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı!

Bir Zamanlar Çukurova Saniye'sinin doğal hali şaşırtıyor!

Doğal haliyle tanımak imkansız

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! Olay sözler

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Müjde Ar oyunculuğu bıraktı

Türk sinemasının en önemli isimlerinden! Kötü haber

Kim Kardashian şimdi de yatak odasıyla olay oldu

Yatak odasına kurdurduğu düzenek olay oldu

Ebru Gündeş’ten Nusret'e esprili gönderme

Ebru Gündeş’ten Nusret'e esprili gönderme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.