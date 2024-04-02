Şükran Ovalı yeni yaşını kutladı! Lüks eviyle gündem oldu

Caner Erkin ile 2017 yılında dünyaevine giren Şükran Ovalı, geçtiğimiz aylarda 7. evlilik yıl dönümlerini romantik bir mesajla kutlamıştı.

Eşi ve kızıyla birlikte yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şükran Ovalı bu defa doğum günü pozlarıyla gündem oldu. Evinin bahçesinden doğum günü pozlarını paylaşan Ovalı, karelerine 'Ne güzel geldin 39' notunu düştü.

39 yaşına giren Şükran Ovalı'nın mutlu aile pozlarının yanı sıra lüks villası da dikkat çekti.

LÜKS EVİNE YORUM YAĞDI

Şükran Ovalı'nın lüks evini görenler; 'Evine bayıldım', 'Evinin bahçesi harika görünüyor' gibi yorumlar yaptılar.

Son olarak Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakterine hayat veren Şükran Ovalı bu zamana kadar; Ufak Tefek Cinayetler, Vatanım Sensin, Paramparça, Şeref Meselesi, Cinayet gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.







