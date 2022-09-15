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Sular altında kalacaktı... Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınıyor!

15.09.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusufeli Barajı ve HES Projesi nedeniyle su altında kalacak Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci başlıyor. Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinden incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Yarından itibaren ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarını yeni yerleşim yerine taşıyoruz. Pazartesiden itibaren artık hizmetlerini yeni yerleşim yerinden vermeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sular altında kalacaktı... Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınıyor!

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim yerinin bugün itibariyle önemli ölçüde yaşanmaya hazır hale gelmiş göründüğünü bildirdi.

Vali Doruk, beraberindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ve diğer ilgililerle Yusufeli Barajı ve HES Projesi nedeniyle su altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

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İncelemelerin ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Doruk, eksiklikleri yerinde tespit ederek, bundan sonra yapılacak işlerle alakalı bir takvim belirlediklerini söyledi.

Doruk, bugün itibariyle yeni yerleşim yerinin önemli ölçüde yaşanmaya hazır hale gelmiş göründüğünü belirterek, "Artık özellikle kamu kurumlarımızın yeni yerde hizmetlerini vermeye yönelik eksikleri kalmadı. Yarından itibaren ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarını yeni yerleşim yerine taşıyoruz. Pazartesiden itibaren artık hizmetlerini yeni yerleşim yerinden vermeye başlayacaklar." diye konuştu.

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"ARZUMUZ VATANDAŞIMIZI KIŞ OLMADAN YENİ YERLEŞİM YERİNE TAŞIMAK"

Özellikle üçüncü ve birinci bölgeden başlamak üzere önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşların taşınmasına yönelik de çalışmaları planladıklarını anlatan Doruk, şöyle devam etti:

"Bu bölgelerimizde eksiklerimiz kalmadı. Bu çerçevede vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz, ilçe merkezinde halihazırda bir koordinasyon noktamız olacak. Orada vatandaşımız kafasına takılan konularda bilgilendirilecek. İnşallah sorunsuz bir şekilde, hızlıca kışa kalmadan yeni yerimizde yaşamaya başlamış olacağız."

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Doruk, yeni ilçe yerindeki çalışmaların taşınma sonrasında da devam edeceğini aktararak, "Ekipler sürekli vatandaşımızın hizmetinde olacak. Takip edeceğiz, her konuda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Arzumuz vatandaşımızı kış olmadan havalar soğumadan yeni yerleşim yerine taşımak." dedi.

"ARTIK BURASI BİR ŞANTİYE ALANI DEĞİL, YAŞANABİLİR BİR MAHALLE"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan da çalışmaları bir takvime bağladıklarını ifade etti.

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Çalışmaları an an takip ettiklerini de dile getiren Aslan, gerekli her türlü desteği sağladıklarını vurguladı.

Üçüncü ve birinci bölgenin taşınabilir durumda olduğuna dikkati çeken Aslan, "Hiçbir sıkıntımız yok. Gerekli tüm tedbirleri aldık, almaya da devam ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarıyla toz olma oranını da en düşük seviyeye indireceğiz. Artık burası bir şantiye alanı değil, yaşanabilir bir mahalle." değerlendirmesinde bulundu.

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Aslan ayrıca, vatandaşların evlerini teslim aldıklarında ev içerisinde belirledikleri eksikleri TOKİ başkanlığının ekiplerine bildirmesi halinde sorunların hemen çözüleceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Ertunç Balta, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan,Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Dereci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek ve diğer ilgililer de katıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Yusufeli baraj
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