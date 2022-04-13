Sular durulacak gibi değil! Twitter’ın en büyük hissedarı olan Elon Musk’a şok dava

Elon Musk’ın Twitter hamlesi büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü milyarder, yüzde 9,2 oranında hisse satın alarak sosyal medya ağının en büyük hissedarı olmuştu ve yönetim kurulunda bir koltuk kazanmıştı. Herkes Musk’ın yönetim kuruluna girdiğinde neler yapabileceğine yönelik tahminler yürütürken, flaş bir haber gelmiş ve Musk’In yönetim kuruluna girmeme kararı aldığı duyurulmuştu. Bu, dev bir sürprizdi. Şimdi bir sürpriz daha yaşandı. Bu sürpriz ise aslında bakarsanız Elon Musk için bir şok olarak değerlendiriliyor.

ESKİ HİSSEDARLARDAN MUSK'A DAVA! PEKİ NEDEN?

Reuters’ın haberine göre; Elon Musk, sosyal medya şirketindeki yüzde 9,2’lik hisse alımını açıklamayı geciktirdiği gerekçesiyle zarara uğradıklarını öne süren eski Twitter hissedarları tarafından dava edildi.

Manhattan federal mahkemesine sunulan toplu davada hissedarlar, elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın CEO'su Musk'ı 24 Mart tarihine kadar Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları çiğnemekle suçladılar.

Twitter hisseleri, Musk'ın hisse alımını açıklamasının ardından 4 Nisan'da yüzde 27 artarak 39.31 dolardan 49.97 dolara yükselmişti.

"YAPAY OLARAK SÖNÜK"

Marc Rasella öncülüğündeki eski hissedarlar, gecikmeli açıklamanın Musk'ın daha fazla Twitter hissesini daha düşük fiyatlarla satın almasına izin verdiğini, ancak kendilerini "yapay olarak sönük" fiyatlarla satmaya yönlendirdiğini iddia etti.

ABD menkul kıymetler yasası, yatırımcıların bir şirketin yüzde 5'ini satın aldıklarında 10 gün içinde açıklama yapmalarını şart koşuyor. Buna göre Elon Musk’ın 24 Mart’ta açıklama yapması gerekiyordu. Ancak Tesla CEO’su bu konuda gecikmiş gibi görünüyor.

Fazlasıyla aktif bir Twitter kullanıcısı olan ve geçtiğimiz günlerde Twitter Genel Merkezi'ni evsiz barınağına çevirme konusunda ciddi olduğunu söyleyen Musk’ın yönetim kuruluna katılmayarak, hisse satın almaya devam edebileceği söyleniyor.

