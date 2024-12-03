Sular gizemli bir şekilde yakut kırmızısına döndü! Nedenini kimse anlayamadı: 'Evlere kadar ulaştı'

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney şehrinin Careening Cove bölgesindeki suların kırmızı renge bürünmesi görenleri şaşırtmaya yetti. Kızıl akıntının kaynağı, konuya dahil olan uzmanlar için bile bir sır olarak kalıyor ve halk için bu durumu daha da korkutucu hale getiriyor. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

BELEDİYEYE HABER VERDİLER

Dehşete düşen görgü tanıkları gördükleri manzarayı Kuzey Sidney Belediyesi'ne bildirdi ancak belediye somut bir açıklama sunamadı. Olay yerine cevap bulmak için Yeni Güney Galler Çevre Koruma Kurumu (EPA) çağrıldı. Çevre Koruma Ajansı (EPA) konuya ilişkin açıklamada, "Kuzey Sidney Konseyi, bugün öğleden sonra Kirribilli'deki bir giderde kırmızı tesisat boyası olduğu anlaşılan bir şey olduğunu bize bildirdi ve şu anda olası kaynağı araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yakut kırmızısı rengin, tesisatçıların su akışını haritalamak için kullandıkları floresan adı verilen bir boyadan kaynaklandığından şüpheleniyorlar. EPA kimyasalın “düşük toksisiteye” sahip olduğunu da sözlerine ekledi.