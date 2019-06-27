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Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma bıçakların çekildiği kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 1 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklar çekildi. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgada bir genç, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Kavgaya karışan bıçaklı gençlerden bazıları olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşarken, yaralı gence yine çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi. Yaralı genç yardımları geri çevirerek, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Kaynak: İHA


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sultanbeyli istanbul bıçaklı kavga

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