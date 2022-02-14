Sultangazi'de düğün salonunda polislere saldırmışlardı! 26 tutuklama

İstanbul Sultangazi'deki bir düğün salonunda yaşananlar büyük yankı uyandırdı. 5 polisin yaralandığı olayla ilgili önemli bir gelişme oldu. Söz konusu olayda Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki düğün salonuyla ilgili gelen gürültü şikayeti üzerine, emniyet görevlileri olay yerine intikal etti.

5 EMNİYET GÖREVLİSİ YARALANDI

Mekanda alkol alındığı ve yüksek sesle müzik dinlendiği anlaşılınca salondakilere müziğin sonlandırılması uyarısı yapıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan salondakiler, emniyet görevlilerine saldırdı.

Şüphelilerin gösterdiği mukavemet sonucu 5 emniyet görevlisi yaralandı.

26 TUTUKLAMA

26 şüpheli, gelen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri adli mercilerce ''görevli memura mukavemet'' suçundan tutuklandı. (AA)



