HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de düğün salonunda polislere saldırmışlardı! 26 tutuklama

Sultangazi'de düğün salonunda polislere saldırmışlardı! 26 tutuklama

14.02.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de önceki gece 02.00 saatlerinde meydana gelen düğün salonundaki dehşetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mekanda alkol alındığı ve yüksek sesle müzik dinlendiği anlaşılınca polisler tarafından müziğin sonlandırılması uyarısı yapılmıştı. Salondakiler ise uyarıları dikkate almayıp polislere saldırmış ve 5 polis yaralanmıştı. Emniyet görevlilerini yaralayan 26 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Sultangazi'deki bir düğün salonunda yaşananlar büyük yankı uyandırdı. 5 polisin yaralandığı olayla ilgili önemli bir gelişme oldu. Söz konusu olayda Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki düğün salonuyla ilgili gelen gürültü şikayeti üzerine, emniyet görevlileri olay yerine intikal etti.

5 EMNİYET GÖREVLİSİ YARALANDI

Mekanda alkol alındığı ve yüksek sesle müzik dinlendiği anlaşılınca salondakilere müziğin sonlandırılması uyarısı yapıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan salondakiler, emniyet görevlilerine saldırdı.

Şüphelilerin gösterdiği mukavemet sonucu 5 emniyet görevlisi yaralandı.

dd

26 TUTUKLAMA

26 şüpheli, gelen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri adli mercilerce ''görevli memura mukavemet'' suçundan tutuklandı. (AA)

Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de 21 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü! Bir anda fenalaşınca...İzmir'de 21 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü! Bir anda fenalaşınca...
Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"
Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Konvoy rotayı Paris'ten Brüksel'e çevirdi... Belçika OHAL ilan etti!

Konvoy rotayı Paris'ten Brüksel'e çevirdi... Belçika OHAL ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.