Sulu köfte tarifi: Dağılmayan sulu köfte tarifi parmak ısırtıyor!

Büyük küçük herkesin severek yiyeceği sulu köfte tarifi vereceğiz bugün. Kıvamı yerinde, pişerken dağılmayan sulu köfte hazırlamak istiyorsanız bu detayları es geçmeyin!

SULU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram kıyma

Bir yumurta

Bir adet kuru soğan

2 yemek kaşığı pirinç

3 yemek kaşığı un

4 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı domates salçası

Bir adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

SULU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Dağılmayan sulu köfte tarifi için ilk olarak köfte için ayırdığınız soğanı robottan geçirin.

Soğanın suyunu sıkın ve diğer malzemelerle derin bir kabın içine köftelik malzemeleri alın.

Tüm malzemeleri güzel bir şekilde yoğurun. Sıra geldi köftelik harca şekil vermeye...

Elinizi hafif bir şekilde ıslatın ve köftelik harçtan minik bir parça koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayın.

Geniş bir tepsinin içine un serpin. Yuvarladığınız köfteleri tepsinin içine bırakın.

Köftelik harcı bitirene kadar bu işlemi yapmaya devam edin. Köfteleri hazırladıktan sonra tepsiyi sallayın ki köftelerin her bir yanı una bulansın.

Soğanı minik minik yemeklik olacak şekilde doğrayın. Tencereye sıvı yağı ekleyin. Yağı orta ateşte iyice ısıtın.

Yağ tamamen ısındıktan sonra içine soğanları ilave edin. Pembeleşinceye kadar pişirin. Soğanların rengi değiştikten sonra içine salçayı ekleyin ve kavurma işlemine devam edin.

Salçanın çiğ kokusu çıktıktan sonra içine 4 su bardağı sıcak su ilave edin. Su kaynadıktan sonra içine köfteleri ekleyin ve yaklaşık 20 dakika kaynatın. Afiyet olsun.