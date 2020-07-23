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Sulu köfte tarifi: Dağılmayan sulu köfte tarifi parmak ısırtıyor!

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pişerken dağılmayan, lezzeti ve kıvamı yerinde sulu köfte tarifi ile karşınızdayız. Protein ve vitamin kaynağı olan sulu köfte çocukların da severek yiyeceği bir yemek çeşidi. Sulu köfte nasıl yapılır diyenler için kesin sonuç alabileceğiniz tarifi paylaşıyoruz.

Sulu köfte tarifi: Dağılmayan sulu köfte tarifi parmak ısırtıyor!

Büyük küçük herkesin severek yiyeceği sulu köfte tarifi vereceğiz bugün. Kıvamı yerinde, pişerken dağılmayan sulu köfte hazırlamak istiyorsanız bu detayları es geçmeyin!

SULU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram kıyma
Bir yumurta
Bir adet kuru soğan
2 yemek kaşığı pirinç
3 yemek kaşığı un
4 diş sarımsak
Tuz
Karabiber

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı domates salçası
Bir adet soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz
Karabiber

SULU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Dağılmayan sulu köfte tarifi için ilk olarak köfte için ayırdığınız soğanı robottan geçirin.
Soğanın suyunu sıkın ve diğer malzemelerle derin bir kabın içine köftelik malzemeleri alın.
Tüm malzemeleri güzel bir şekilde yoğurun. Sıra geldi köftelik harca şekil vermeye...
Elinizi hafif bir şekilde ıslatın ve köftelik harçtan minik bir parça koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayın.
Geniş bir tepsinin içine un serpin. Yuvarladığınız köfteleri tepsinin içine bırakın.
Köftelik harcı bitirene kadar bu işlemi yapmaya devam edin. Köfteleri hazırladıktan sonra tepsiyi sallayın ki köftelerin her bir yanı una bulansın.
Soğanı minik minik yemeklik olacak şekilde doğrayın. Tencereye sıvı yağı ekleyin. Yağı orta ateşte iyice ısıtın.
Yağ tamamen ısındıktan sonra içine soğanları ilave edin. Pembeleşinceye kadar pişirin. Soğanların rengi değiştikten sonra içine salçayı ekleyin ve kavurma işlemine devam edin.
Salçanın çiğ kokusu çıktıktan sonra içine 4 su bardağı sıcak su ilave edin. Su kaynadıktan sonra içine köfteleri ekleyin ve yaklaşık 20 dakika kaynatın. Afiyet olsun.

SULU KÖFTE TARİFİ ÇEŞİTLERİ

Dağılmayan sulu köfte tarifini hazırladık. Bu reçetenin yanı sıra farklı sulu köfte tarifleri de deneyebilirsiniz; patatesli sulu köfte tarifi, terbiyeli sulu köfte tarifi, pirinçli sulu köfte tarifi ve fırında sulu köfte tarifi.

SULU KÖFTE TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Köftelerin dağılmaması için yağsız kıyma kullanmamalısınız. Aynı zamanda kullanacağınız kıymanın çok taze olması gerekmektedir. Köfteleri elinizde yuvarladıktan sonra mutlaka una bulayın ki dağılma ihtimalleri azalsın. Köftelerin dağılmasını engellemek için bir diğer yöntem ise şekil verdikten sonra 10 15 dakika kadar unlu bir şekilde dinlendirilmesidir.

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