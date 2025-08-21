Süper kolay kremalı baharatlı makarna tarifi

TikTok’ta gördüğümüz kremalı baharatlı makarna hem doyurucu hem de lezzetliyle makarna sevenlerin yeni favorisi olmaya aday! Biz de bu iştah açıcı makarnayı evinizde denemek için ihtiyacınız olan ürünleri bir araya getirdik. İster akşam yemeğinde ailecek keyif yapın ister dostlarınıza özel bir sofra hazırlayın, bu tarif her durumda yıldızınız olacak. Şimdi gelin, kremalı baharatlı makarnayı zahmetsizce hazırlamanızı sağlayacak malzemeleri birlikte keşfedelim!

Kremalı baharatlı makarna malzeme listesi

1 küçük soğan (ince doğranmış)

2-3 diş sarımsak (kıyılmış)

Yaklaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Pul biber

250-400 ml krema

100 gr rendelenmiş mozzarella (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

En sevdiğiniz makarna (örneğin rigatoni)

50 ml makarna suyu

Üzeri için parmesan ve maydanoz (isteğe bağlı)

Kremalı baharatlı makarna nasıl yapılır?

Tavayı ısıtıp zeytinyağını dökün. Önce ince ince doğradığınız soğanları öldürün sonra da kıydığınız sarımsakları ekleyin.

Tavaya salçayı aldıktan sonra birkaç dakika karıştırın.

Kremayı döküp baloncuklar çıkana kadar sosu karıştırın. Ardından tuzu, karabiberini, pul biberi ve kırmızı toz biberi ekleyip karışım homojen oluncaya kadar karıştırın.

Dilediğiniz peynirleri tavaya ekleyin. Peynirler eridikten sonra haşladığınız makarnanın suyundan koyun ve makarnaları sos karışımına ekleyin.

Makarnalar sosla özdeşleşince sunum tabağına alın ve makarnanın üzerine rendelenmiş peynir ve ince ince kıydığınız maydanozlardan serpiştirin.

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Sosun dostu: Barilla Penne Rigate Makarna (500 gr)

Kremalı baharatlı makarnada sosu iyi çeken bir makarna arıyorsanız Barilla Penne tam size göre. Tırtıklı yüzeyi sayesinde kremanın o yumuşacık dokusunu ve baharatların aromasını her lokmada hissedebileceğiniz makarnanın yüksek kaliteli durum buğdayından üretilmesi, hem pişerken formunu korumasını sağlıyor hem de ağızda mükemmel bir tat bırakıyor. İster sade hazırlayın ister uzun uzun pişirip sosu iyice çektirin, her şekilde lezzet garantili!

Kullanıcılar ne diyor?

Özellikle soslu makarnalarla harika bir uyumu olan Barilla Penne Rigate makarnayı pek çok kişi ailece severek tükettiğini söylüyor. Biraz daha diri bir kıvam için önerilen süreden 1-2 dakika az pişirmeyi tavsiye edenler fazla pişse bile dağılmamasını bu makarnayı özel kıldığından bahsediyor.

Barilla makarnanın yanında Barilla Glutensiz Penne Rigate Makarna almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Ege’den gelen lezzet: Komili Sızma Zeytinyağı (2 Lt)

Yemeklere sadece tat değil karakter de katmak istiyorsanız kullandığınız yağ çok önemli. Makarnayı hazırlarken ekleyeceğiniz birkaç kaşık Komili Sızma Zeytinyağı ise hem baharatların aromasını ortaya çıkarıyor hem de yemeğinizi hafifçe tatlandırıyor. Günlük yemeklerde olduğu kadar özel tariflerde de güvenle yararlanabileceğiniz Komili zeytinyağı, mutfağınızda baş köşeyi hak eden bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Komili'nin bu yağını “Tadı ve kıvamı olması gerektiği gibi.”, “Çok iyi bir ürün, lezzetli ve sağlıklı.” ve “Hep kullandığım birkaç sızma zeytinyağından biri. Ortalamanın üstü bir kalite.” olmasıyla çok beğeniyor. Özellikle yemeklerde ve salatada keyifle kullanıldığı da sıkça belirtiliyor.

Komili zeytinyağının yanında Sütaş Dilimli Yayık Tereyağı almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Lezzeti katlayan: Öncü Domates Salçası (700 g)

Kremalı makarnada domates salçası mı olur diye düşünebilirsiniz ama Öncü Domates Salçası'ndan bir kaşık eklediğinizde makarnadaki farkı kesinlikle hissedeceksiniz. Çünkü Öncü salça, yoğun aroması ve kıvamıyla yemeğin rengini anında zenginleştiriyor. Doğal domates tadını koruyan yapısı sayesinde hem soslarda hem de çorbalarda vazgeçilmez olan salça, mutfakta kurtarıcı olan ürünlerden biri!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar, salçanın kaliteli ve lezzetli olduğunu söylüyor. Birçok yorumda, "Anne salçası kıvamlı ve mis gibi tadı var, emeğinize sağlık.", "Devamlı aldığım bir salça, çok güzel." ve "Vazgeçilmez. Mutfağın en aranan ürünü. Kalitesi hiç değişmiyor." ifadelerine yer veriliyor.

Öncü domates salçasının yanında Tukaş Domates Salçası almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Makarnadaki aromanın sırrı: Wefood Organik Tatlı Kırmızı Biber Tozu (50 gr)

Makarnanızın hem rengi hem de tadı bir anda canlansın istiyorsanız Wefood’un organik kırmızı biber tozu, katkısız içeriği ve hafif tatlı oluşuyla kremalı makarna tarifinde baharat dengesini mükemmel bir şekilde yakalamanızı sağlıyor. Doğal yöntemlerle üretilen baharat, yoğun kırmızı rengi ve tatlılığıyla her yemeğinize hoş bir lezzet eklerken hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda en çok, ürünün tazeliği, kokusu ve rengi övülüyor. Birçok kişi yorumlarda “Organik olması tercih sebebim. Güzel ürün, teşekkürler.” ve “Bütün yemeklerime lezzet katıyor.” diyor. Üstelik, 50 gr olmasına rağmen uzun bir süre kullandıklarını ve bittikçe aldıklarını söylüyorlar.

Wefood kırmızı biberin yanında Bağdat Kırmızı Toz Tatlı Biber almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Kıvamı artıran: Tikveşli 2'li %18 Yağlı Krema (200 ml)

Kremalı makarnanın olmazsa olmazı elbette ki kaliteli bir krema. Tikveşli %18 Yağlı Krema da tam kıvamında yoğunluğu ve lezzetiyle sosunuzu pürüzsüz hale getiriyor. Hem pişerken topaklanmayan hem de yemeğinize ipeksi bir dokunuş katan krema, iki paketlik pratik ambalajıyla tek kişilik olduğu gibi kalabalık sofralar için de ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

Tikveşli kremayı kullananlar, ürünün kıvamının iyi olması ve yemeklere kattığı lezzetten oldukça memnun. Çeşitli soslar ve yemeklerde kullanıldığında çok iyi sonuçlar verdiğini belirten kullanıcılar, özellikle kremalı soslar yaparken harika bir kıvam elde ettiklerini söylüyor.

Tikveşli kremanın yanında Pınar %18 Yağlı Krema almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Makaranın tadını yükselten: Bağdat Pul Biber (210 gr)

Kremalı baharatlı makarnaya hafif bir acılık katmak istiyorsanız Bağdat Pul Biber tam da aradığınız malzeme. %100 doğal yöntemlerle kurutulan taze acı biberlerden üretilen bu pul biber, yemeğinize hem renk hem de iştah kabartan bir aroma katıyor. Kremanın yumuşak tadıyla birleşip ortaya dengeli bir uyum yaratan Bağdat pul biberini parlak rengiyle serviste kullanarak servisinizi daha da güzelleştirebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar Bağdat Pul Biber’in sunduğu tatla fiyat performans ürünü olduğunu söylüyor. "Ürün kalitesi çok güzel. Devamlı kullanıyoruz, çok memnunuz." ve "Birazcık pahalı ama diğerlerinden daha kaliteli baharatçı." diyen kullanıcılar, pul biber için "Lezzet için bunu almalısınız!" yorumunu da yapıyor.

Bağdat pul biberin yanında Knorr Baharat Serisi Pul Biber almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Aromayı güçlendiren: Hanzade İri Taneli Bitkisel Karabiber (250 gr)

Makarnada baharat dengesi önemli ve taze çekilmiş karabiber bu işin gizli kahramanı diyebiliriz. Öğütüldüğü anda yoğun kokusunu ortaya çıkaran Hanzade’nin iri taneli karabiberi ise hem krema sosunu yaparken hem de servis sırasında makarnanın üzerine çekerek tüketebilirsiniz. Üstelik, doğal yöntemlerle üretilmiş olmasıyla da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar, karabiberin tanelerinin iri ve taze olduğunu, pek çok kez aldıklarını ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtiyor. Lezzetinin çok güçlü olduğunu sıkça söyleyen kullanıcılar, karabiber hakkında "Ürün tertemiz, içinde çer çöp yok." yorumunu da yapıyor.

Hanzade taneli karabiberin yanında Hanzade Toz Bitkisel Karabiber almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Makarnayı tamamlayan: Sütaş Kaşar Peyniri (2x1000 g)

Kremalı baharatlı makarnaya ekleyeceğiniz rendelenmiş kaşar peyniri, sosun kıvamını zenginleştirirken her kaşıkta uzayan peynir zevkini yaşamanızı sağlıyor. Sütaş Kaşar Peyniri de yüksek süt oranı ve doğal lezzetiyle hem kremalı baharatlı makarna gibi pişen yemeklerde hem de kahvaltıda başrolü hak ediyor. Sadece sosta değil makarnayı ocaktan almadan hemen önce üzerine serptiğinizde de enfes bir tat elde edebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Sütaş kullananlar, peynirin lezzetinin çok iyi olduğunu ve kolay eriyen yapısıyla tost gibi yemeklerde de rahatlıkla kullandıklarını söylüyor. Birçok kişi, kahvaltıda sade yemekten makarnaya kadar her tarife eklediğini ve tam yağlı oluşuyla severek tükettiklerini de belirtiyor.

Sütaş Kaşar Peynirinin yanında Bayburt Ova Kaşar Peyniri almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Yemekleri güzelleştiren: Mayi Tuz İnce Öğütülmüş Doğal Kaynak Tuzu (2 kg)

İyi bir makarna sosunun sırrı, tuz dengesini ayarlamaktan geçiyor. Boğazı yakmayan yapısı ve dengeli tadı ile beğeni toplayan Mayi Tuz ise mineralli yapısı sayesinde yemeğe hafif bir aroma katıyor. Krema sosuna eklediğinizde diğer baharat profillerini de ön plana çıkaran Mayi tuz, tamamen doğal kaynaklardan elde edilmesi ve hiçbir kimyasal işlem görmeden sadece güneşte kurutularak hazırlanmasıyla da sağlığını düşünenler için ideal bir baharat.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar tuzun lezzetini övüyor. Mayi Tuz’un yemeklere kattığı tadı seven kullanıcılar, tuzun daha sağlıklı bir alternatif olduğunu söylüyor. "Çok zengin mineral içeriğe sahip." diyenler, tuzun nerede, ne şekilde üretildiğinin bilgisi olan bir tanıtım kartıyla gelmesinden dolayı da gönül rahatlığıyla kullandığını belirtiyor.

Mayi öğütülmüş sofra tuzunun yanında Mayi İyotlu İnce Doğal Tuz almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Şık sunumun adresi: Porland Hope Çukur Makarna Tabağı (26 cm)

Lezzetli bir makarnayı sıradan bir tabakta sunmak olmaz! Kremalı baharatlı makarnanızın daha iştah açıcı görünmesini sağlayan Porland Hope Çukur Makarna Tabağı ise şık görünümüyle sofranıza estetik bir dokunuş katıyor. Fırın ve mikrodalga kullanımına uygun olmasıyla hem servis hem de pişirme sonrası ısıtma için kullanabileceğiniz makarna tabağı, sır üstü tekniğiyle yapıldığından uzun yıllar boyunca desenlerini koruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Porland tabak hakkında “Makarna aşığı olarak bayıldım!”, “Güzel, geniş bir tabak.” ve “Tam makarnaya uygun bir tabak. Çukurluğu gayet iyi. Aynı zamanda salata için bile kullanılır. Kesinlikle alınması gereken bir ürün. Tavsiye ederim.” yorumlarını yapıyor. Bunun yanında tasarımı hakkında da sıklıkla çok şık olduğundan bahsediliyor.

Porland makarna tabağının yanında Keramika Delta Makarna Tabağı almak isterseniz buraya tıklayın.

