SuperFresh'ten 2 yeni lezzet

İSTANBUL (AA) - SuperFresh, Türk mutfağının çok sevilen geleneksel lezzeti "Antep Fıstıklı Katmer" ile "SuperFresh Mozaik" ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu.

SuperFresh'ten yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'a kote en büyük ikinci gıda şirketi ve dondurulmuş gıdanın yanı sıra margarin pazarında da liderliğini sürdüren Kerevitaş çatısı altında bulunan SuperFresh, 2 yeni lezzetini tüketiciye sundu.

Antep yöresinin geleneksel tatlısı "Katmer"i tüketicilerin beğenisine sunan SuperFresh, ince çıtır yufkasının sardığı Antep fıstığı ve kaymak lezzetiyle sofraları renklendirecek.

"SuperFresh Antep Fıstıklı Katmer" 140 gramlık 1 adet üründen oluşuyor. Pratik pişirme yöntemiyle de dikkati çeken ürün, tavada çevrilerek üç dakikada servise hazır hale geliyor.

Yenilikçi ürünleriyle Türkiye'yi dondurulmuş gıda ile tanıştıran SuperFresh’in, tatlı kategorisine eklediği yeni atıştırmalık ürünü "SuperFresh Mozaik" de günün her anında alınıp soğuk tüketilebiliyor. "SuperFresh Mozaik" dondurulmuş gıda reyonlarında bulunabiliyor.

