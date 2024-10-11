HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sur canisinden sonra yine İstanbul'da korkunç görüntüler: Siyahlı saldırganın elinden kaçamadılar!

Sur canisinden sonra yine İstanbul'da korkunç görüntüler: Siyahlı saldırganın elinden kaçamadılar!

11.10.2024 11:46
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Öfkelendi, müdür odasına balyozla dalıp masayı parçaladı

Öfkelendi, müdür odasına balyozla dalıp masayı parçaladı

Bakırköy'de silahla bir kadını öldüren kişi intihar etti

Bakırköy'de silahla bir kadını öldüren kişi intihar etti

Sokak ortasında arkasından sinsice yaklaşıp böyle vurdu

Sokak ortasında arkasından sinsice yaklaşıp böyle vurdu

İçerik devam ediyor
11.10.2024 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye bugün de sokaktaki can güvenliğini sorgulatan yeni bir görüntüyle karşı karşıya. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde 17 yaşındaki bir saldırgan sokakta kendi halinde yürüyen kişilere bıçakla saldırarak kaçtı. Bu sırada çocuklu bir annenin de can havliyle kaçmaya çalıştığı görüldü. Akılalmaz olayda 3 kişi yaralanırken saldırgan ise evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Türkiye sur canisi Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesinin şokunu atlatamamışken yine İstanbul'dan korkunç bir görüntü geldi. Yolda yürüyen kadınlı, çocuklu vatandaşlar bir anda üzerlerine bıçakla koşan saldırganı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Ekran görüntüsü 2024-10-11 114026

Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki M.G. Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntünün hemen başında yolda yürüyen vatandaşların sağa sola kaçışmaya başladığı görülüyor.

ÖNCE HAZIRLANDI

Saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı. Saldırıda yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E.'nin tedavileri sürüyor.

Ekran görüntüsü 2024-10-11 114035

ÜZERLERİNE KOŞARAK SALDIRDI

Bu sırada vatandaşların üzerine dehşet saçarak koşan siyah giyimli bıçaklı saldırgan kameraya yansıyor.

fgdgdfghdh

YARALILAR VAR

Saldırganın 3 kişiyi yaraladığı belirtildi.

SUR CANİSİ SEMİH ÇELİK DE ULUORTA İKİ GENÇ KIZI ÖLDÜRMÜŞTÜ

19 yaşındaki Semih Çelik de geçtiğimiz cuma günü İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'in vücudunu paramparça etmişti. Genç kızın başını kesen cani, annesinin önüne atmıştı. Cani genç hemen sonrasında surlardan atlayıp ölmüştü. Bu olaydan yaklaşık yarım saat kadar önce ise Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

jfaskdl

Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' demişti: 2 ayda serbest kaldılar Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' demişti: 2 ayda serbest kaldılar
Müşterilerini kaçırdı: En kalabalık saatlerde boş kaldı Müşterilerini kaçırdı: En kalabalık saatlerde boş kaldı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bıçak saldırgan saldırı
En Çok Okunan Haberler
Müşterilerini kaçırdı: En kalabalık saatlerde boş kaldı

Müşterilerini kaçırdı: En kalabalık saatlerde boş kaldı

Komşularıyla yaşadıkları üzerine erotik shop açtı: "Talep çok fazla"

Komşularıyla yaşadıkları üzerine erotik shop açtı: "Talep çok fazla"

Kokoreçte votka, kebapta tekila çıktı

Kokoreçte votka, kebapta tekila çıktı

Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var?

Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var?

Sur canisinden sonra yine İstanbul'da korkunç görüntüler

Sur canisinden sonra yine İstanbul'da korkunç görüntüler

Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' demişti: 2 ayda serbest kaldılar

Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' demişti: 2 ayda serbest kaldılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.