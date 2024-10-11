Sur canisinden sonra yine İstanbul'da korkunç görüntüler: Siyahlı saldırganın elinden kaçamadılar!

Türkiye sur canisi Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesinin şokunu atlatamamışken yine İstanbul'dan korkunç bir görüntü geldi. Yolda yürüyen kadınlı, çocuklu vatandaşlar bir anda üzerlerine bıçakla koşan saldırganı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki M.G. Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntünün hemen başında yolda yürüyen vatandaşların sağa sola kaçışmaya başladığı görülüyor.

ÖNCE HAZIRLANDI

Saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı. Saldırıda yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E.'nin tedavileri sürüyor.

ÜZERLERİNE KOŞARAK SALDIRDI

Bu sırada vatandaşların üzerine dehşet saçarak koşan siyah giyimli bıçaklı saldırgan kameraya yansıyor.

YARALILAR VAR

Saldırganın 3 kişiyi yaraladığı belirtildi.

SUR CANİSİ SEMİH ÇELİK DE ULUORTA İKİ GENÇ KIZI ÖLDÜRMÜŞTÜ

19 yaşındaki Semih Çelik de geçtiğimiz cuma günü İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'in vücudunu paramparça etmişti. Genç kızın başını kesen cani, annesinin önüne atmıştı. Cani genç hemen sonrasında surlardan atlayıp ölmüştü. Bu olaydan yaklaşık yarım saat kadar önce ise Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.