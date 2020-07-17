Sürekli dar giyinenler dikkat! Dar kıyafetlerin yeni zararları ortaya çıktı...

Her dönemin farklı bir modası var. Bazı yıllarda oversize giyim popüler olurken bazı yıllarda herkesin üzerinde dar kıyafetler görmeye başlarsınız. Ancak moda sizi sıkı giysilere yönlendiriyorsa dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü bu giyim tarzı, bazı sağlık problemlerine yol açabilir. Siz de bu sorunlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız çok dar kıyafetler giymemeye dikkat etmelisiniz. Peki, ya skinny jeanlerinizden vazgeçmek istemezseniz?

DAR KIYAFETLERİN SAĞLIĞA ZARARLARI

Mide problemlerine yol açar

Bel bölgenizi sıkıca saran pantolonunuzu giydiğiniz günleri düşünün. Büyük ihtimalle yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide yanması sorunlarını yaşadığınız zamanlar olmuştur. Bunun sebebi, dar kıyafetlerin sindirim sistemini yavaşlatması! Yemek yedikten sonra mideniz, sindirim sürecini kolaylaştırmak için genişlemek ister. Oysa dar bir pantolon giydiğinizde ya da sıkı bir kemer taktığınızda midenizin büyümesini engellemiş olursunuz. Bu durum da yemek yedikten sonra mide problemleri yaşamanıza neden olur. Özellikle hassas bir mideniz varsa midenizi sıkıştırmayan kıyafetler giymeye özen göstermeniz gerekir.