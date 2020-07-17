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Sürekli dar giyinenler dikkat! Dar kıyafetlerin yeni zararları ortaya çıktı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dar kıyafetler giydiğinizde kendinizi daha güzel hissediyor olabilirsiniz. Üzerinize oturan bluzların ve bacaklarınızı sıkıca saran pantolonların sizi daha şık gösterdiğini düşünseniz de ortada büyük bir problem var: Dar giysiler aslında sağlığınız için epey sakıncalı! Peki, size çok yakışan o dar kıyafetlerin sağlığa zararları neler?

Sürekli dar giyinenler dikkat! Dar kıyafetlerin yeni zararları ortaya çıktı...

Her dönemin farklı bir modası var. Bazı yıllarda oversize giyim popüler olurken bazı yıllarda herkesin üzerinde dar kıyafetler görmeye başlarsınız. Ancak moda sizi sıkı giysilere yönlendiriyorsa dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü bu giyim tarzı, bazı sağlık problemlerine yol açabilir. Siz de bu sorunlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız çok dar kıyafetler giymemeye dikkat etmelisiniz. Peki, ya skinny jeanlerinizden vazgeçmek istemezseniz?

DAR KIYAFETLERİN SAĞLIĞA ZARARLARI

Mide problemlerine yol açar

Bel bölgenizi sıkıca saran pantolonunuzu giydiğiniz günleri düşünün. Büyük ihtimalle yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide yanması sorunlarını yaşadığınız zamanlar olmuştur. Bunun sebebi, dar kıyafetlerin sindirim sistemini yavaşlatması! Yemek yedikten sonra mideniz, sindirim sürecini kolaylaştırmak için genişlemek ister. Oysa dar bir pantolon giydiğinizde ya da sıkı bir kemer taktığınızda midenizin büyümesini engellemiş olursunuz. Bu durum da yemek yedikten sonra mide problemleri yaşamanıza neden olur. Özellikle hassas bir mideniz varsa midenizi sıkıştırmayan kıyafetler giymeye özen göstermeniz gerekir.

Kan akışını engeller, varise ve selülite neden olur

Dar elbiseler, gövdenizi saran gömlekler, skinny jeanler... Hepsinin ortak özelliği kan akışını yavaşlatması! Dar kıyafetler giydiğinizde kalbinizin pompaladığı kanı vücudunuzun her yerine ulaştırabilmesi için daha fazla çalışması gerekir. Üstelik kan akışı engellendiğinde, ayaklarınız şişer ve kendinizi yorgun hissederseniz. Dar kıyafetler giymeniz nedeniyle kan akışınızın yavaşlaması, varis oluşumuna da sebep olabilir. Varisleriniz varsa durumu daha da kötüleştirebilir. Dar kıyafetler giydiğinizde kan akışının engellenmesine ek olarak kalçadaki yağ nodüllerinin büyümesi ise selülitlerin belirginleşmesine yol açar.

Erkeklerde üreme problemlerine sebep olur

Erkeklerin dar pantolonlar giymeleri, kısırlığa varan üreme problemlerine sebep olabilir. Eğer sürekli dar giyiniyorsanız yumurtalıklarınız yukarı kayar ve bunun sonucunda testislerde ısı artışı görülür. Dolayısıyla spermlerin kalitesi bozulur ve sayısı azalır. Üreme hücrelerinde şekil bozukluğu oluşur. Tüm bu sonuçlar, erkeklerde gittikçe yaygınlaşan kısırlık probleminin en büyük nedenlerinden birinin dar giyinmek olduğuna işaret eder.

Vajinal mantara ve enfeksiyona neden olur

Kadınların çok sıkı giysiler giymeleri, genital bölgede sıcaklık ve nem artışına yol açabilir. Dolayısıyla bu bölgede mantar ve bakteri oluşumuyla karşılaşabilirsiniz. Eğer genital bölgenizden kötü bir koku geliyorsa çok dar giyindiğiniz için enfeksiyon ya da vajinal mantar oluşmuş olabilir. Bu sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız çok sıkı kıyafetler giymekten kaçınmanız gerekir.


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