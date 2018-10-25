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Sürgülü kamerası ve çerçevesiz paneli ile Xiaomi Mi Mix 3!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

Sürgülü kamerası ve çerçevesiz paneli ile Xiaomi Mi Mix 3 tanıtıldı. İşte detaylar!

Sürgülü kamerası ve çerçevesiz paneli ile Xiaomi Mi Mix 3!

Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi başkanı Lin Bin firmanın yakın zamanda tanıtacağı yeni çerçevesiz ekranlı amiral gemisi Mi Mix 3 modelinin kızaklı bir yapıya sahip olacağını belirtmişti.

Bugün ise merakla beklenen Mi Mix 3, resmi olarak tüketicilerin beğenisine sunuldu. Sürgülü kamera yapısı ile ekran boyutunu genişleten Xiaomi, anlaşılan Mi Mix 3 ile diğer amiral gemilerini kıskandıracak özellikleri içerisinde barındırıyor.

Telefonun sürgülü kamera tekniği herhangi bir teknolojiye bağlı şekilde çalışmıyor. Tamamıyla eski kafada kendiniz paneli ittirerek sürgüyü kaldırıyor ve kameranızı aktif konuma getiriyorsunuz. Kamera yerleşimi konusunda sıkıntılar çeken Mi 8'den sonra Xiaomi, anlaşılan Mix 3 ile tarzına yeni bir soluk kazandırıyor.

Yanlardan ve üst taraftan ince bir tasarımın kullanıldığını söyleyebiliriz fakat alt tarafta diğer kısımlara oranla biraz daha kalın bir çerçeve bulunuyor. Daha önce paylaşılan Mi Mix 3 videosunda cihazın gelişmiş bir 3D yüz tarama sistemine sahip olacağı iddia ediliyordu. Bu iddialar doğru çıktı. Xiaomi bizleri şaşırtmaya devam ediyor.

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Sürgülü kamerası ve çerçevesiz paneli ile Xiaomi Mi Mix 3!

Günümüzde birçok akıllı telefon üreticisi yeni modellerinde klasik parmak izi okuyucuları yerine ekrana gömülü parmak izi okuyucuları veya gelişmiş yüz tanıma sistemlerine yer vermeye başladı. Aynı yola Xiaomi'de adım atmış gibi duruyor. Cihaz üzerinde herhangi bir parmak izi okuyucu mevcut değil, bu güzel bir gelişme.

Peki telefon bizlere teknik açıdan neler sunacak?

Cihazda 8 GB RAM bulunacak ve dahili hafıza 256 GB olacak. Cihazda 20 MP + 16 MP çift kamera olacak, Mi Mix 3'e koyulacak olan kamera çipi 960 fps yavaşlatılmış çekim yapma desteği sunacak. Ekran 6.4 inç ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak.

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3850 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak cihazda hızlı şarj desteği de mevcut. Telefonın satış fiyatına gelecek olursak. Cihaz 475-720 dolar fiyat etiketinden satışa açılacak. Tabii ki RAM'e göre fiyat farklılığı olacak bu modellerde.

Peki ya siz yeni Mi Mix 3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sürgülü kamera tekniği zekice konumlandırılmış bir özellik mi?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Mix 3 teknoloji

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