Suriye'de savaşan HTŞ'nin liderlerinden Kahtani için Türkiye'den karar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi

Suriye'de Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar kritik kentleri bir bir ele geçirmeye devam ediyor. Muhalif grupların başını HTŞ çekiyor. Vaktiyle El-Nusra olan grup adını değiştirmesiyle HTŞ'ye dönüşmüştü. Grup 2018'de Türkiye tarafından terör örgütü ilan edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURULMASINDA ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİ

HTŞ'nin liderlerinden biri Iraklı Ebu Mariya Kahtani idi. Kahtani, Sözcü'de aktarılanlara göre, El-Nusra’nın 2016'da El-Kaide'den ayrıldığını duyurup "Şam’ın Fethi Cephesi" ismini alması sürecinde önemli roller üstlendi. Örgütün, 2017’de bir dizi başka grupla birleşerek “Heyet-i Tahrir’uş Şam” (HTŞ/Şam’ın Kurtuluşu Heyeti) kurmasında da yer aldı.

BU YIL ÖLDÜRÜLDÜ

HTŞ'nin açıklamasına göre Kahtani, 4 Nisan 2024'te Suriye'nin İdlib'deki Sarmada kasabasından düzenlenen bir saldırıyla 47 yaşında öldürüldü. Bugün Suriye'de Kahtani'nin vaktiyle liderliğini yürüttüğü HTŞ, Esad rejimine karşı ilerleyişini sürdürürken Türkiye'den dikkat çeken bir karar geldi.

HTŞ LİDERİ KAHTANİ HAKKINDA TÜRKİYE'DEN KARAR

Ebu Mariya Kahtani'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Maysar Ali Musa Abdullah al-Juburi adıyla da bilinen Kahtani'nin mal varlığının dondurulması kararı Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı: