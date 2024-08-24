Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Suriye'nin diğer yüzü! Tekno parti görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı... "Hani savaş vardı"

    Suriye'nin diğer yüzü! Tekno parti görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı... "Hani savaş vardı"

    24.08.2024 10:23
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan gemisinin görüntülerini paylaştı

    Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan gemisinin görüntülerini paylaştı

    Sosyal medya bu sünnet düğününü konuşuyor! Oryantal çağırdılar, çocuklara para taktırdılar... "Yok daha neler?"

    Sosyal medya bu sünnet düğününü konuşuyor! Oryantal çağırdılar, çocuklara para taktırdılar... "Yok daha neler?"

    Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk kurtarıldı

    Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk kurtarıldı

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 10:23
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    2011 yılından bu yana Suriye'de iç savaş devam ederken bölgeden gelen parti görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Suriye'de düzenlenen tekno partide gençlerin müziğin ritmine kendilerini bırakarak dans ettikleri anlar sosyal medya kullanıcılarına 'Hani savaş vardı' dedirtti. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş milyonlarca Suriyeli'nin başka ülkelere göç etmesine neden olmuştu.

    1

    Bölgede hayatın devam ettiğini gösteren görüntüler sık sık sosyal medyadan paylaşılırken özellikle Suriye'nin gece hayatına ait görüntüler tepkileri de beraberinde getiriyor.

    2

    Suriye'nin önemli liman şehirlerinden biri olan Lazkiye'de çoğunlukla partiler düzenlenirken kullanıcılar bu anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

    3

    Son olarak Suriye'de düzenlenen bir tekno partisine ait görüntüler gündeme geldi. Gençlerin dans ederek eğlendikleri anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

    İlginizi Çekebilir

    Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

    Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

     'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu

    'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu

     ‘Görünmez bikini’ trendine çabuk uydu! Tepki yağdı

    ‘Görünmez bikini’ trendine çabuk uydu! Tepki yağdı

     Midesinden canlı çıkarttılar! Tam 30 cm uzunluğunda

    Midesinden canlı çıkarttılar! Tam 30 cm uzunluğunda

     Kıyafetlerini çıkartıp kendisini yere attı! O anlar gündem oldu

    Kıyafetlerini çıkartıp kendisini yere attı! O anlar gündem oldu

     'Sansürlenmiş' tarz! "Eteğinin boyu neredeyse bir karış"

    'Sansürlenmiş' tarz! "Eteğinin boyu neredeyse bir karış"
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya suriye parti
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bakan Tunç: 'İstifa' iddiasını yayanlara soruşturma açıldı!

    Bakan Tunç: 'İstifa' iddiasını yayanlara soruşturma açıldı!

    'Satılık emektar' Telefondaki sözlere kandı, dünyası başına yıkıldı

    'Satılık emektar' Telefondaki sözlere kandı, dünyası başına yıkıldı

    Suriye'deki tekno parti görüntüleri olay oldu! "Hani savaş vardı"

    Suriye'deki tekno parti görüntüleri olay oldu! "Hani savaş vardı"

    Boşandı! Evini çıplaklar tatil köyüne çevirdi

    Boşandı! Evini çıplaklar tatil köyüne çevirdi

    Kendisini ısıran yılanla birlikte acil servise geldi

    Kendisini ısıran yılanla birlikte acil servise geldi

    Kediyi önce öldürdü ardından komşularının gözü önünde yedi

    Kediyi önce öldürdü ardından komşularının gözü önünde yedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

    Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

    Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.