Suriye'nin diğer yüzü! Tekno parti görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı... "Hani savaş vardı"

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş milyonlarca Suriyeli'nin başka ülkelere göç etmesine neden olmuştu.

Bölgede hayatın devam ettiğini gösteren görüntüler sık sık sosyal medyadan paylaşılırken özellikle Suriye'nin gece hayatına ait görüntüler tepkileri de beraberinde getiriyor.

Suriye'nin önemli liman şehirlerinden biri olan Lazkiye'de çoğunlukla partiler düzenlenirken kullanıcılar bu anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak Suriye'de düzenlenen bir tekno partisine ait görüntüler gündeme geldi. Gençlerin dans ederek eğlendikleri anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.