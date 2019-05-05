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Suriye’deki aşiretler İdlib’deki saldırıları kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki saldırılarını kınadı

Suriyeli 150 aşiretin tek çatı altında bir araya gelerek oluşturduğu Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib’e yönelik saldırılarını kınadı.

Azezin Siccu köyündeki "Aşiretler Divanı"nda bir araya gelen aşiret liderleri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları ve yerel meclis temsilcileri, yapılan toplantıda, Suriye’nin İdlib ve Hama illerine düzenlenen saldırılara tepki gösterdi.

Aşiret liderleri, "Devrimimize devam ediyoruz", "Katliamlarınız bizi durduramayacak", "Rusya katil, garantör değil" ve "Zalim Esed rejimi düşmeden teslim olmayacağız" şeklinde dövizler açarak, İdlib halkının yanında oldukları mesajını verdi.

Aşiretler Meclisi adına konuşma yapan Aceel Aşireti lideri Ebu Ali Siccu, "Bugün İdlib ve Hama bölgelerine yapılan saldırıları kınamak ve Suriye halkının yanında olduğumuzu göstermek için bir araya geldik." dedi.

Siccu, İdlib ve Hama halkının özgürlük istediğini belirterek, "Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Biz Suriye halkı olarak biriz, tekiz. Şam’dan Halep’e, İdlib’e, Deyrizor’a kadar biriz. Eğer bir terörist varsa o topraklarımızı işgal eden PKK'ya destek veren Rusya ve Amerika’dır, Zalim Esed rejimini destekleyen Rusya’dır." dedi.

Ramazan ayına girmeye hazırlanırken Rus uçaklarının halkı katlettiğini söyleyen Siccu, "İdlib’de ve PKK işgalindeki bölgelerde, 8 yıldır üzerimize atılan kimyasallara, uçak saldırılarına karşı duran bizler korkmuyoruz ve hiçbir şekilde teslim olmayacağız." diye konuştu.

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