Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, etkinliğin hassas bir zamana denk geldiğini söyledi

Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı başladığını hatırlatan Polat, "Harekatın ardından bizim bu etkinliğimizin olması anlamı bir şey ifade ediyor. Birçok ülkenin standı var burada. Dünyaya şunu duyurmuş oluyoruz. Biz Müslümanlar ve hatta insanlık için bir barış, dostluk, adalet istiyoruz. Bunu ülke olarak her yerde haykırdık. Zaten harekatın ismi de Barış Pınarı Harekatı, inşallah teröre karşı dik duruşumuzu, bütün öğrencilerimizle, akademisyenlerimizle, çalışanlarımızla burada göstermiş olduk. Bunda sonra her daim teröre karşı dik duruşumuzu, barışın yanında yer aldığımızı, adaletin yanında yer aldığımızı göstermiş oluyoruz" diye konuştu.

Polat etkinliğin iki gün süresince devam edeceğini, her ülkenin kendi kıyafet, yiyeceklerini tanıtacağını, öğrencileri burada ağırlamaktan mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

KBÜ İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hasan Rıdvan da ülkelerinin kültürünü tanıtmak ve Barış Pınarı Harekatı’na destek için stant açtıklarını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı’nın kendileri için önemli olduğunu aktaran Rıdvan, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Türkiye bizi aldı, bizi yerleştirdi. Biz burada geleceğimiz için okuyoruz. Harekatı olumlu buluyorum. Suriye’deki insanlar çok sevindi bu harekat için. Benim akrabalarım vardı, çok sevindiler bu harekat için."

Gün boyunca Suriyeli öğrenciler tarafından Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla lokma dağıtımı yapıldı.