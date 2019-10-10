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Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) okuyan Suriyeli öğrenciler, Türkiye’nin Suriye’deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için lokma dökerken, Türk askeri için de dua edildi.KBÜ Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen KBÜ Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor, Sanat Günleri (KÜLBİSS) etkinlikleri başladı.

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) okuyan Suriyeli öğrenciler, Türkiye’nin Suriye’deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için lokma dökerken, Türk askeri için de dua edildi.
KBÜ Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen KBÜ Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor, Sanat Günleri (KÜLBİSS) etkinlikleri başladı. KBÜ Sosyal Yaşam Merkezi Meydanı’nda yapılan etkinlikler kapsamında; Pakistan, Kazakistan, Çad, Ürdün, Mısır, Filistin, Suriye, Irak, Endonezya, Malezya, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Moğolistan, Cibuti, Suudi Arabistan, Sudan gibi ülkelerin öğrencileri tarafından açılan stantlarda, kendi kültürleri ve yemekleri tanıtıldı. Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çad Yükseköğretim Bakanı ve N’dcemena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer protokol üyeleri tarafından stantlar gezilerek, yemekler tadıldı. Suriyeli öğrenciler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı, lokma dağıtımı yapıldı. Daha sonra meydanda harekata katılan askerler için dua edildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, etkinliğin hassas bir zamana denk geldiğini söyledi
Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı başladığını hatırlatan Polat, "Harekatın ardından bizim bu etkinliğimizin olması anlamı bir şey ifade ediyor. Birçok ülkenin standı var burada. Dünyaya şunu duyurmuş oluyoruz. Biz Müslümanlar ve hatta insanlık için bir barış, dostluk, adalet istiyoruz. Bunu ülke olarak her yerde haykırdık. Zaten harekatın ismi de Barış Pınarı Harekatı, inşallah teröre karşı dik duruşumuzu, bütün öğrencilerimizle, akademisyenlerimizle, çalışanlarımızla burada göstermiş olduk. Bunda sonra her daim teröre karşı dik duruşumuzu, barışın yanında yer aldığımızı, adaletin yanında yer aldığımızı göstermiş oluyoruz" diye konuştu.
Polat etkinliğin iki gün süresince devam edeceğini, her ülkenin kendi kıyafet, yiyeceklerini tanıtacağını, öğrencileri burada ağırlamaktan mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
KBÜ İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hasan Rıdvan da ülkelerinin kültürünü tanıtmak ve Barış Pınarı Harekatı’na destek için stant açtıklarını belirtti.
Barış Pınarı Harekatı’nın kendileri için önemli olduğunu aktaran Rıdvan, şunları kaydetti:
"Sağ olsun Türkiye bizi aldı, bizi yerleştirdi. Biz burada geleceğimiz için okuyoruz. Harekatı olumlu buluyorum. Suriye’deki insanlar çok sevindi bu harekat için. Benim akrabalarım vardı, çok sevindiler bu harekat için."
Gün boyunca Suriyeli öğrenciler tarafından Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla lokma dağıtımı yapıldı.

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua
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