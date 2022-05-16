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  4. Son dakika: Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş

Son dakika: Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş

16.05.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Syria0333 ismiyle paylaşımlar yapan Suriyeli sığınmacının son gönderisi sosyal medyada olay oldu. İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacının polis arabasını kullandığı ve arabayı kullanırken selam yolladığı görülüyor. Kısa sürede tepkilere yol açan video sonrasında sığınmacı yakalandı ve videonun nasıl çekildiği ortaya çıkarıldı.

Suriyeli ve Afgan sığınmacılar konusu siyasetin ana gündeminde yer alıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacı konusunda tartışmıştı. TikTok'ta 110 binden fazla takipçisi olan syria0333'nın paylaştığı video ise sosyal medyada çok sayıda kullınıcının tepkisini çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucunda gerçek ortaya çıkarıldı.

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POLİS ARACIYLA VİDEO

Söz konusu paylaşımda, Suriye uyruklu bir sığınmacının resmi polis aracının içindeki görüntüleri yer alıyor. Sığınmacı kullandığı araçta ayrıca selam da vermesi tepkilere yol açtı.

YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi polis aracı kullandığı sırada kaydedilmiş videosunu sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, videonun ilk olarak Suriye uyruklu B.H'ye (25) ait bir hesaptan paylaşıldığı belirlendi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sakarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin videoyu 8 ay öncesine kadar çalıştığı Zeytinburnu'ndaki oto tamircisinde, bakım için bırakılan polis aracını yıkama bölümüne götürdüğü sırada kaydedildiği öğrenildi.

Türk Ceza Kanunu'nun "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" başlıklı 264. maddesi gereği hakkında işlem yapılan B.H'nin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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Okuyucu Yorumları 60 yorum
sosyal medyada tepki toplasa ne olacak .. bu kaçıncı benzeri olay..
durmak yok uyumaya devam...
polisimize yardımcı olmuştur belki de
suriyeliler her şey serbes yorum yok
@jyg8oookb5 patron sensin.. zamanı gelince göster patronluğunu yeter..
Plakasını kapatsın sorun değil o ekip bulunur istenirse tabi

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