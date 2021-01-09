Survivor 2021 gönüllüler takımında kimler var? İşte Survivor gönüllüler yarışmacıları!

Survivor 2021 yarışması ilk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek olan Survivor 2021'in gönüllüler takımında birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor.
Survivor Türkiye 2021, ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Survivor 2021'den ikinci tanıtım da geldi. Yeni dönemde gönüllüler takımında, Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak.
Sancakay Ilım Morgül
Sena Özdemir
Hanzade Ofluoğlu
İlayda Şeker
Aleyna Tutuş
Ayşe Yüksel
Emin Günenç
Yiğit Poyraz
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
Steven Salam
Uğurtan Dora
Yunus Emre Karabacak
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