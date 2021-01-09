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Survivor 2021 gönüllüler takımında kimler var? İşte Survivor gönüllüler yarışmacıları!

09.01.2021 02:41 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021 gönüllüler takımında kimler var? İşte Survivor gönüllüler yarışmacıları!

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı TV8'de başlıyor. Geçtiğimiz yıla gönüllüler takımı yarışmacıları damga vurmuş ve Cemal Can şampiyonluğu kazanmıştı. vSurvivor 2021'in gönüllüler takımında da yine iddialı isimler yer alıyor. Survivor 2021 gönüllüler takımında Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak. İşte Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları.

Survivor 2021 yarışması ilk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek olan Survivor 2021'in gönüllüler takımında birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor.

SURVİVOR TÜRKİYE 2021 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor Türkiye 2021, ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Survivor 2021'den ikinci tanıtım da geldi. Yeni dönemde gönüllüler takımında, Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak.

SURVIVOR TÜRKİYE 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Sancakay Ilım Morgül

sancakay

Sena Özdemir
sena

Hanzade Ofluoğlu
hanzade

İlayda Şeker
ilayda

Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

Aleyna Tutuş
aleyna

Ayşe Yüksel
ayse

Emin Günenç
emin

Yiğit Poyraz
poyraz

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
resat

Steven Salam
steven

Survivor Steven Salam kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Steven Salam nereli? Steven Salam kaç yaşında ve ne iş yapıyor?Survivor Steven Salam kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Steven Salam nereli? Steven Salam kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Uğurtan Dora
uğurtan

Yunus Emre Karabacak

yunusemre


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