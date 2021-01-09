Survivor 2021 gönüllüler takımında kimler var? İşte Survivor gönüllüler yarışmacıları!

Survivor 2021 yarışması ilk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek olan Survivor 2021'in gönüllüler takımında birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor.

SURVİVOR TÜRKİYE 2021 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor Türkiye 2021, ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Survivor 2021'den ikinci tanıtım da geldi. Yeni dönemde gönüllüler takımında, Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak.

SURVIVOR TÜRKİYE 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Sancakay Ilım Morgül

Sena Özdemir



Hanzade Ofluoğlu



İlayda Şeker



Aleyna Tutuş



Ayşe Yüksel



Emin Günenç



Yiğit Poyraz



Sultan Reşat Hacıahmetoğlu



Steven Salam



Uğurtan Dora



Yunus Emre Karabacak



