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Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak?

24.11.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezonu merakla bekleniyor. Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Aynı zamanda Survivor kadrosu da seyircilerin ilgi odağında yer alıyor. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? İşte merak edilenler...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak?

Survivor yeni sezon araştırmaları hız kazandı. Survivor'un yeni sezonunda, parkur yarışmalarının yanı sıra akıl oyunlarının da yer alacağı söylendi. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon, Survivor'da Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı son ikiye kalmış ve şampiyon Nisa Bölükbaşı olmuştu. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 programının, MasterChef programının sona ermesinden sonra başlaması bekleniyor. Survivor, geçtiğimiz yıl 15 Ocak 2022'de başlamıştı.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor'un yeni sezonunda, sosyal medya fenomenlerinin olacağı iddia edilmişti. Ancak yeni sezon yarışmacıları henüz belli olmadı.

Programında Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Damla Can, Merve Aydın, adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz gibi isimlerin yer alacağı iddia ediliyor.

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TV8 survivor yarışma

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