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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu "Yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor" diyerek açıkladı! Türkiye'yi terk ediyor

28.08.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir şarkıcılık yapıyor. Yeni mesleğine yoğunlaşan genç yarışmacı Kahramanmaraş depremleri sonrası yer bilimcilerin uyarılarından korkarak Türkiye'yi terk etmeye karar verdi.

Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu, Karaköy'de görüntülendi. Yarışma sonrası kariyerini şarkıcılık üzerine kurmaya karar veren Survivor Aleyna yeni şarkı hazırlığı yaptığını duyurdu.

Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu ayrıca aldığı kararı da açıkladı.

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Olası depremlerden dolayı çok korktuğunu anlatarak Berlin’e yerleşmeyi düşündüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu şunları söyledi:

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"Ülkemi çok seviyorum. Evim burada tabii ki burada yaşamak istiyorum ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin’de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devem edeceğim. Sık sık da Türkiye’ye geleceğim.” (SnobMagazin)

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Aleyna Kalaycıoğlu ele söyledi

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