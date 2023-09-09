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Survivor All Star 2024'te yarışacak dördüncü yarışmacı belli oldu! Acun Ilıcalı duyurdu

09.09.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Türkiye yeni sezonunda All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve izleyenlerin beğenisini toplayan Survivor'ın yeni sezondaki kadrosu şekillenmeye başladı. Nihat Altınkaya, Nagihan Karedere ve Ogeday Girişken'in ardından dördüncü yarışmacı da belli oldu.

Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı merak ediliyor.

Acun Ilıcalı ise Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri tek tek açıklamaya başladı. Ilıcalı Nihat Altınkaya, Nagihan Karedere ve Ogeday Girişken'in ardından dördüncü yarışmacıyı da duyurdu.

aleyna kalaycıoğlu

All Star 2024'ün dördüncü yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Ilıcalı "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

aleyna kalaycıoğlu

Aleyna Kalaycıoğlu, 2021 yılında Gönüllüler takımında mücadele etmişti. Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra Sinan Akçıl ve Berkay gibi isimlerle bir araya gelerek şarkıcılık kariyerine adım atmıştı.

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