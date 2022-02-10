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Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre kavgasının yayınlanmayan görüntüleri!

10.02.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da Yunus Emre ile Hikmet arasında oyun alanında yaşanan kavganın televizyonda yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı. Küfürlerin ve karşılıklı fiziksel müdahalelerin olduğu kavga sonrasında Acun Ilıcalı her iki yarışmacıya da ceza vermişti. Kavganın kamera arkası görüntülerinde Hikmet'in tişörtünün yırtıldığı, Yunus Emre'yi ise çekim ekibinin zorlukla durduğu görüldü. Yunus Emre ile Hikmet'i ayırmak için Acun Medya yöneticisi Esat Yontunç'un da araya girdiği görüldü.

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre kavgasının yayınlanmayan görüntüleri!

Survivor All Star'da oyun alanında Hikmet ile Yunus Emre arasında gergin anlar yaşanmıştı. Ogeday ve Berkan ile tartışma yaşayan Yunus Emre, Hikmet'in fiziki müdahalesine kızarak çok sert tepki göstermişti.
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CEZA ALDILAR

Ada konseyinde ise yaşanan bu tartışmanın ardından Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısı yapmış ve "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" demişti. Kavganın ardından Yunus Emre'ye 2, Hikmet'e ise bir ödülden yararlanmama cezası verildi.
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KAVGANIN TELEVİZYONDA YAYINLANMAYAN GÖRÜNTÜLERİ

Ilıcalı, RTÜK kuralları gereği Yunus Emre ve Hikmet arasındaki fiziki müdahalenin televizyonda yayınlanamadığını söyledi.

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Ünlü sunucu 'Kurallar gereği bunu yayınlayamıyoruz ama Survivor izleyicisinin de bilmeye hakkı var. O sebeple tasvip etmediğimiz görüntüleri dijitalde yayınlamaya karara verdik' açıklamasını yaptı. Survivor'da Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası görüntüleri ise Exxen'de yayınlandı.

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ÇEKİM EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Yunus Emre ve Hikmet arasındaki kavganın görüntüleri sosyal medyada da olay oldu.

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Birbirine giren ikiliyi yarışmacı arkadaşları ve Survivor ekibi araya girerek sakinleştirdi.

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Hikmet'in tişörtünün aldığı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı.

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"SURVIVOR'I YAKARIM"

Kavga görüntülerinde Hikmet'in üzerine yürüyen Yunus Emre'nin küfürler etmesi ve "Survivor'ı yakarım" demesi de dikkatleri çekti.

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İkili ise arkadaşlarının sakinleştirmelerinin ardından konuşurken yeniden kavgaya başladı.

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Sert itişmelerin olduğu kavganın görüntüleri Survivor izleyenleri de şaşırttı.

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