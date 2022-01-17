Survivor All Star'da sesler yükseldi! Yağmur, Sude ve Yasin birbirine girdi!

Survivor All Star sezona gergin başladı. Kıran kırana geçen yarışmalarda Survivor All Star Gönüllüler takımı fena gerildi. Survivor Yağmur, Sude ve Yasin anlaşamayınca ortalık karıştı. Yasin Obuz'un kadınlara tavrı sosyal medyada da tepki çekti.

Survivor All Star'da yarışma sırasında gönüllüler rakiplerini seçerken anlaşamadı. Yasin'in Mert'i seçmesine Sude itiraz edince Yasin sinirlendi. "Senin dediğin mi olacak pardon da" diyerek tepki gösteren Yasin'e Sude "Böyle söyledik" yanıtını verdi. Sude'nin yanıtı Yasin'i tatmin etmedi ve "Benim canım Mert'i almak istedi aldım" dedi.

"RUH HASTASI"

Sude ve Yağmur ise takip arkadaşlarına "Yükselme" diyerek tepki gösterdi. Ancak bu tepki ortamı daha da geri ve Yasin Obuz "Sanki gören diyecek Survivor babanızın çiftliği... Sizin söylediğiniz mi olacak burada? Yalan grubuna bak" diyerek bağırmaya başladı.

Sude ise "Bana sesini yükseltemezsin, ruh hastası" diyerek sert çıktı. Ortamı diğer yarışmacılar sakinleştirmeye çalışsa da sesler yükselmeye devam etti.

