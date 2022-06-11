Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili poz verdi! "Alev aldı buralar"

Anıl Berk Baki, bir süredir İlayda Oral ile aşk yaşıyor. Survivor süreci boyunca erkek arkadaşına desteğini eksik etmeyen İlayda Oral, bikinili pozuyla göze çarptı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

İlayda Oral zaman zaman paylaşımlarıyla gündemde yerini alıyor.

Sms haftasında potada olan erkek arkadaşına tam gaz destek veren Oral, bikinili pozuyla dikkat çekti.

Oral'ın o pozuna, "Alev aldı buralar", "Dünyanın en güzel yengesi" gibi yorumlar geldi.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Oral, düzgün fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.

1994 doğumlu 28 yaşındaki İlayda Oral, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği eğitimi aldı.

Erkek arkadaşı Baki gibi sporla iç içe bir hayat yaşıyor.

