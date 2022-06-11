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Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili poz verdi! "Alev aldı buralar"

11.06.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Performans ve ada yaşantısı açısından başarılı yarışmacılardan biri olan Anıl Berk Baki, Survivor'un yanı sıra özel yaşamıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili poz verdi! "Alev aldı buralar"

Anıl Berk Baki, bir süredir İlayda Oral ile aşk yaşıyor. Survivor süreci boyunca erkek arkadaşına desteğini eksik etmeyen İlayda Oral, bikinili pozuyla göze çarptı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

İlayda Oral zaman zaman paylaşımlarıyla gündemde yerini alıyor.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili poz verdi!

Sms haftasında potada olan erkek arkadaşına tam gaz destek veren Oral, bikinili pozuyla dikkat çekti.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili poz verdi!

Oral'ın o pozuna, "Alev aldı buralar", "Dünyanın en güzel yengesi" gibi yorumlar geldi.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili poz verdi!

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Oral, düzgün fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili poz verdi!

1994 doğumlu 28 yaşındaki İlayda Oral, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği eğitimi aldı.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi bikinili poz verdi!

Erkek arkadaşı Baki gibi sporla iç içe bir hayat yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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