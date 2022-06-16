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Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor'da lüks otomobil için yarıştıllar

16.06.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 15 Haziran'da yayınlanan son bölümünde araba oyunu kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Yarışmacılar son model bir otomobilin sahibi olabilmek için bireysel olarak mücadele etti. Tüm rakiplerini geride bırakan bir yarışmacı ise lüks bir otomobilin sahibi oldu. Survivor araba ödülünün finalinde ise talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor'da lüks otomobil için yarıştıllar

Survivor'da her yıl gelenek haline gelen araba oyununda müthiş bir mücadele yaşandı. Finale doğru giden ve artık bireysel mücadelelerin başladığı Survivor'da yarışmacılar ilk olarak sıralama turuna çıktı ve rakipleri belirlendi.

KADIN VE ERKEKLER KARMA OLARAK YARIŞTI

Kadın ve erkek yarışmacıların karma olarak karşılaştığı araba oyununda finale Nisa ve Batuhan kalırken; son etapta sayıyı alan yarışmacı lüks otomobilin sahibi oldu. Eleme usulü oynanan ödül oyununda son dörde kalan Adem, Hikmet, Batuhan ve Nisa'nın mücadelesinde kıran kırana yarış heyecan dolu anlara neden oldu.

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NİSA'NIN TALİHSİZ KAZASI

Final etabında ise Nisa ve Batuhan karşı karşıya geldi. 3-3 devam eden karşılaşmada Nisa talihsiz sakatlık geçirdi. Son turda Batuhan'ın aldığı son sayı ile Nisa araba ödülüne veda etti. Böylece Batuhan 4-3'lük skorla lüks araba ödülünün sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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