Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli?

Sadık Ardahan Uzkanbaş Barış Murat Yağcı, Gökhan Keser ve Gizem Memiç'in bulunduğu potada elenen isim oldu. Samimi tavırları ve performansıyla dikkat çeken Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın hayatı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

1987 yılında Adana'da dünyaya gelen Sadık Ardahan Uzkanbaş 35 yaşındadır.

Yurt dışı deneyimleri ardından Adana'da yaşamına devam eden Uzkanbaş 8 sene boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı.

Ancak sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı ve bu dönemde askere gitti.

Survivor programı ile adını duyuran Uzkanbaş'ın Instagram'da 418 bin takipçisi bulunuyor.



