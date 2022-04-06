MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli?

Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli?

06.04.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadık Ardahan Uzkanbaş Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarıştı ve Survivor 2022 All Star ile Survivor macerasına devam etti. Uzkanbaş, Survivor'un 5 Nisan akşamında yayınlanan yeni bölümünde Survivor'dan elendi. Peki Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli?

Sadık Ardahan Uzkanbaş Barış Murat Yağcı, Gökhan Keser ve Gizem Memiç'in bulunduğu potada elenen isim oldu. Samimi tavırları ve performansıyla dikkat çeken Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın hayatı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

1987 yılında Adana'da dünyaya gelen Sadık Ardahan Uzkanbaş 35 yaşındadır.

Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli?

Yurt dışı deneyimleri ardından Adana'da yaşamına devam eden Uzkanbaş 8 sene boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı.

Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli?

Ancak sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı ve bu dönemde askere gitti.

Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli?

Survivor programı ile adını duyuran Uzkanbaş'ın Instagram'da 418 bin takipçisi bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev halini paylaştı! "Manzaram alev"Ev halini paylaştı! "Manzaram alev"
Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözüyle tepki çekti! Twitter'da gündem olduSuriyeli kadına vatandaşlık alma sözüyle tepki çekti! Twitter'da gündem oldu
Onu bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'Onu bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Sergen Yalçın getirmişti, Ismael gönderiyor!

Sergen Yalçın getirmişti, Ismael gönderiyor!

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

Galatasaray'ı pişman eden transfer!

Galatasaray'ı pişman eden transfer!

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

İlginizi Çekebilir

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

12 tanesi aynı anda saldırdı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

12 tanesi aynı anda saldırdı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.