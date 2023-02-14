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Survivor Aşkım Burçe depremde hayatını kaybeden sevgilisinin mezarını paylaştı! "Affet çok ağlıyorum"

14.02.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti. Survivor Aşkım Burçe de sevgilisi Yiğit Can Datlı'nın acısıyla yıkıldı. Aşkım Burçe sevgilisinin mezarını paylaşarak "Yarım kalmadık, mahşere kaldık” dedi.

Survivor Aşkım Burçe depremde hayatını kaybeden sevgilisinin mezarını paylaştı! "Affet çok ağlıyorum"

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası 10 ilde büyük yıkım gerçekleşti. 9. günde mucizeler yaşanmaya devam ederken acı haberler de yürek dağlıyor. Survivor yarışmasıyla tanınan sporcu Aşkım Burçe de büyük felakette sevgilisini kaybetti.

Aşkım Burçe Tunay'ın erkek arkadaşı Yiğitcan Datlı da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Dün akşam da sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak yaşadığı büyük acıyı paylaşan Aşkım Burçe Tunay, "Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım" dedi.

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23 yaşındaki Aşkım Burçe Tunay, sevgilisinin mezarının fotoğrafını yayınlayarak "Sen sevmezdin benim ağlamamı, affet. Çok ağlıyorum" notunu yazdı.

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