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Survivor Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 00:33 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin renkli yarışmacılarından Aycan Yanaç, hayatı en fazla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor birleşme partisindeki makyajlı hali ve şık kıyafetiyle de göz kamaştıran Aycan, eğlenceli halleriyle de dikkat çekti. Yarışmadaki performansı yanı sıra sportif kariyeriyle de öne çıkan Aycan Yanaç kimdir? Peki Aycan Yanaç kaç yaşında ve nerelidir? İşte Survivor Aycan'ın hayat hikayesi.

Survivor Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

Survivor birleşme partisinde kadın yarışmacılar şıklıklarıyla beğeni topladı. Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan Aycan Yanaç da siyah kıyafeti ve makyajıyla göz kamaştırdı. Peki Survivor Aycan kimdir?

aycan

SURVIVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.
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Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015’te Bosna-Hersek’e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018’de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

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