Engerek yılanlarının çiftleşme dansı kamerada

Hatay’da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte doğa yeniden canlanmaya başladı. Kışın doğada gözükmeyen yabani türler de ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye’deki yılanların arasında en zehirli olarak bilinen ve Doğu Akdeniz’de sıklıkla görülen koca engerek yılanları, Hatay’ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi’nde görüldü.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan engerek yılanları çiftleşirken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir süre birbiriyle sarılarak vakit geçiren engerekler, gözden kayboldular. (İHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





