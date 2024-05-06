HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Böylesi daha önce görülmedi! Eşeklere nikah kıyıp düğün yaptılar, traktöre bindirip balayına gönderdiler

Böylesi daha önce görülmedi! Eşeklere nikah kıyıp düğün yaptılar, traktöre bindirip balayına gönderdiler

06.05.2024 11:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesi ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla eşeklere sembolik nikah kıyılıp düğün yapıldı. Gelinlik ve damatlık da giydirilen eşekler, düğün sonrası traktöre bindirilerek balayına gönderildi. İlginç etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. İşte detaylar...

Böylesi daha önce görülmedi! Eşeklere nikah kıyıp düğün yaptılar, traktöre bindirip balayına gönderdiler

Eşek neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen sembolik nikah, Ortaköy Mahallesi'nde yapıldı. Türk Halk Müziği şarkıcısı Aydın Aydın'ın da katıldığı, Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen sembolik nikah öncesi eşekler süslenerek gelinlik ve damatlık giydirildi. Gelin alması yapılarak, traktör kasasına bindirilen dişi eşek nikahın yapılacağı alana götürülürken, traktörü durduranlara zarf içinde para dağıtıldı. Eşeklere sembolik nikah memuru, nikah şahitleri ve köy halkı huzurunda nikah kıyıldı. Ardından eşeklere Köy Muhtarı Halime Kaya tarafından beşi bir yerde altın, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce tarafından nal takıldı. Köy halkı ise eşeklere marul, salatalık, havuç ve ot ikram etti. Ardından eşekler traktöre bindirilerek balayına gönderildi.

NESLI-TUKENMESIN-DIYE-ESEKLERE-SEMBOLI_49838 (5)

‘EŞEKLERE HAKARET ETMEYELİM’

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Geçmiş yıllarda bizim yükümüzü çeken, harmanımızda, değirmenimizde, pazar eşyalarımızı taşımada kullandığımız, traktörlerin vazifesini gören eşeklerimizin nesli tükenmek üzere olduğu için bugün sembolik evlendirme töreni yapıyoruz. Eşekleri dergilerde, kitaplarda görmemek için onları yaşatalım. Eşeklere de hakaret etmeyelim" diye konuştu.

NESLI-TUKENMESIN-DIYE-ESEKLERE-SEMBOLI_49838 (4)

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya ise "Sembolik olarak bu hayvanlarımızın nikah törenini yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin. Eşeklerimizi hayatımızda görmek istiyorsak yaşatalım, onları sevelim" dedi.

NESLI-TUKENMESIN-DIYE-ESEKLERE-SEMBOLI_49838 (2)

‘EŞEKLERLE DÜET YAPTIM, HELALLEŞTİM’

Türk Halk Müziği şarkıcısı Aydın Aydın, her yıl mayıs ayında insanlarla, hayvanlarla, suyla, toprakla, meyve sebzelerle ve havayla helalleştiğini, 'Helalleşme Günü' adını verdiği bu etkinliğin de patentini aldığını anlattı. Aydın Aydın, şöyle devam etti:

NESLI-TUKENMESIN-DIYE-ESEKLERE-SEMBOLI_49838 (1)

"Bu sene de 2030 yılında nesli tükenmekte olan eşeklerle düet yaptım, helalleştim. Onlara çok güzel bir nikah töreni düzenledim. Çünkü insanoğlu, sürekli bu hayvanı küfürde kullandı, aşağıladı. Hor gördü ama insanoğlu bir şeyin farkında değil. İlk kara yollarını belirleyen kim? Eşek. Sütü bin derde devadır. Gözleri çok güzeldir. Sesi muhteşemdir."

NESLI-TUKENMESIN-DIYE-ESEKLERE-SEMBOLI_49838

‘EŞEĞİ HİÇ GÖRMEYEN ÇOCUKLARIMIZ VAR’

Bölge halkından Süleyman Uslu, "Günümüzde eşek sayısı azaldı. Neslinin tükenmemesi lazım. Çocuklarımız eşeğe değişik gözle bakıyor. Eşeği hiç görmeyen çocuklarımız var" dedi.

Emin Kahraman da "Çocukluğumuzda eşeklerle yük çekerdik. Eşeklere vefa borcumuz var. Eşeklerin neslinin tükenmemesi için nikah kıydık, düğün yaptık, evlendirdik" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce tabancayla vurdular, sonra sopayla dövdüler! O anlar kameradaÖnce tabancayla vurdular, sonra sopayla dövdüler! O anlar kamerada
Türkiye günlerce konuştu! 6 yaşında evlendirme skandalında yeni gelişme: Tarih değiştiTürkiye günlerce konuştu! 6 yaşında evlendirme skandalında yeni gelişme: Tarih değişti
Polisler yakalayıp yüzüstü yatırdı; Kalaşnikoflar, pompalılar ortalığa saçıldıPolisler yakalayıp yüzüstü yatırdı; Kalaşnikoflar, pompalılar ortalığa saçıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya balayı düğün nikah eşek
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

Lig bitmeden gelecek yılın da şampiyonu ilan etti!

Lig bitmeden gelecek yılın da şampiyonu ilan etti!

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Polisler yakalayıp yüzüstü yatırdı; Kalaşnikoflar, pompalılar ortalığa saçıldı

Polisler yakalayıp yüzüstü yatırdı; Kalaşnikoflar, pompalılar ortalığa saçıldı

Dilenci 'Hastaneye gideceğim' deyip... Çıkan para dudak uçuklattı

Dilenci 'Hastaneye gideceğim' deyip... Çıkan para dudak uçuklattı

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.