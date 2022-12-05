Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Gören ''Silikon mu taktırdın?'' dedi

Yalnızca kabiliyetiyle değil güzelliğiyle de adından söz ettiren Aycan Yanaç, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Beyaz straplez bir bluz tercih eden Yanaç'ın göğüslerine silikon taktırdığı öne sürüldü.

Yanaç'ın paylaşımına ''Bu güzellik insanı öldürür'' gibi övgü dolu yorumlar yapılırken, bazı takipçileri ise eski Survivor yıldızının artık mesleğiyle gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Çene hattını belirginleştiren Aycan Yanaç, botoks yaptırdığı anları da takipçileriyle paylaşmıştı.

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Survivor'ın 2022 sezonundan kendi isteği ile ayrılan Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'yı kızdırmış, Ilıcalı ''Kimseyi zorla tutmuyoruz'' diyerek güzel futbolcunun yarışmadan çekildiğini açıklamıştı.

Almanya doğumlu Aycan Yanaç, bir dönem profesyonel olarak futbolla ilgilendi. Milli formayla sahaya çıkan Yanaç, Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.

2020 yılında katıldığı Survivor ile tanınırlığını arttıran Aycan yanaç'ın kariyerini ne yöne çevireceği ise henüz netlik kazanmadı. Takipçileri, Yanaç'a oyunculuğun çok yakışacağını sık sık dile getiriyor.



