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  4. Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Gören ''Silikon mu taktırdın?'' dedi

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Gören ''Silikon mu taktırdın?'' dedi

05.12.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 ve 2022 sezonlarında katıldığı Survivor yarışması ile şöhret kapısını aralayan Aycan Yanaç, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Gören ''Silikon mu taktırdın?'' dedi

Yalnızca kabiliyetiyle değil güzelliğiyle de adından söz ettiren Aycan Yanaç, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Beyaz straplez bir bluz tercih eden Yanaç'ın göğüslerine silikon taktırdığı öne sürüldü.

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri mest oldu

Yanaç'ın paylaşımına ''Bu güzellik insanı öldürür'' gibi övgü dolu yorumlar yapılırken, bazı takipçileri ise eski Survivor yıldızının artık mesleğiyle gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri mest oldu

Çene hattını belirginleştiren Aycan Yanaç, botoks yaptırdığı anları da takipçileriyle paylaşmıştı.

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri mest oldu,

Survivor'ın 2022 sezonundan kendi isteği ile ayrılan Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'yı kızdırmış, Ilıcalı ''Kimseyi zorla tutmuyoruz'' diyerek güzel futbolcunun yarışmadan çekildiğini açıklamıştı.

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri ''Silikon mu taktırdın?'' dedi

Almanya doğumlu Aycan Yanaç, bir dönem profesyonel olarak futbolla ilgilendi. Milli formayla sahaya çıkan Yanaç, Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri ''Silikon mu taktırdın?'' dedi

2020 yılında katıldığı Survivor ile tanınırlığını arttıran Aycan yanaç'ın kariyerini ne yöne çevireceği ise henüz netlik kazanmadı. Takipçileri, Yanaç'a oyunculuğun çok yakışacağını sık sık dile getiriyor.

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri ''Silikon mu taktırdın?'' dedi

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri ''Silikon mu taktırdın?'' dedi

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri ''Silikon mu taktırdın?'' dedi

Survivor Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri ''Silikon mu taktırdın?'' dedi

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