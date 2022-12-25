Survivor 2023 sezonu yarışmacıları açıklanıyor... Yeni sezon için yarışmacıların sosyal medya fenomeni olacağı iddiası doğru çıktı. Yeni yarışmacılardan biri de Buse Plan oldu. Peki Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
1995 doğumlu Buse Plan 27 yaşındadır. 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünü tamamladı. Sosyal medyada içerik üretiyor. YouTube ve Instagram gibi platformlarda geniş takipçi kitlesi bulunuyor.
Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır.
Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Zeynep Alkan
Seçkin Piriler
Cansu Tuman
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Alper Rende
Elanur
Chaby
Kürşat Juan
Aysu Keskin
Barış Telli