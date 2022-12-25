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Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında ve nereli?

25.12.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecanla beklenen Survivor 2023 sezonuna dahil olan Buse Plan hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal medya fenomeni olan Buse Plan'ın Instagram'da 296 bin takipçisi bulunuyor. Peki Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2023 sezonu yarışmacıları açıklanıyor... Yeni sezon için yarışmacıların sosyal medya fenomeni olacağı iddiası doğru çıktı. Yeni yarışmacılardan biri de Buse Plan oldu. Peki Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

BUSE PLAN KİMDİR?

1995 doğumlu Buse Plan 27 yaşındadır. 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünü tamamladı. Sosyal medyada içerik üretiyor. YouTube ve Instagram gibi platformlarda geniş takipçi kitlesi bulunuyor.

Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında ve nereli?

Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Zeynep Alkan
Seçkin Piriler
Cansu Tuman
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Alper Rende
Elanur
Chaby
Kürşat Juan
Aysu Keskin
Barış Telli

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