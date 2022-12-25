Survivor 2023 sezonu yarışmacıları açıklanıyor... Yeni sezon için yarışmacıların sosyal medya fenomeni olacağı iddiası doğru çıktı. Yeni yarışmacılardan biri de Buse Plan oldu. Peki Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

BUSE PLAN KİMDİR?

1995 doğumlu Buse Plan 27 yaşındadır. 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünü tamamladı. Sosyal medyada içerik üretiyor. YouTube ve Instagram gibi platformlarda geniş takipçi kitlesi bulunuyor.

Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Murat Eken

Zeynep Alkan

Seçkin Piriler

Cansu Tuman

Halil İbrahim Göker

Buse Plan

Alper Rende

Elanur

Chaby

Kürşat Juan

Aysu Keskin

Barış Telli

