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Survivor'da birleşme sonra ilk baraka ve ödül oyununu kim kazandı? Yarışmacılara çocukluğunu hatırlatan ödül!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 00:47 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 15 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen 72. bölümünde hem iyi ada oyunu hem de Anlat Bakalım heyecanı yaşandı. Hafta sonu birleşme partisinde moral ve enerji depolayan yarışmacılar oyunlarda kıran kırana mücadele etti. Survivor birleşme partisi sonrasındaki ilk baraka oyununu kim kazandı? Baraka oyununu kazanan takım ekmek arası domates ve peynirin de tadını çıkardı. Eğlenceli anlara sahne olan Anlat Bakalım yarışmasında ise kazanan takım oldukça lezzetli bir ödülün sahibi oldu.

Survivor'da birleşme sonra ilk baraka ve ödül oyununu kim kazandı? Yarışmacılara çocukluğunu hatırlatan ödül!

Survivor'ın son bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları yataklı barakaların olduğu iyi adada kalmak için yarıştılar. Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda yarışmacılar seramikleri kırmaya çalıştı.

BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftalardır baraka oyununu kazanamayan Ünlüler bu defa iyi başladı. Gönüllüler takımı bir ara farkı tek sayıya kadar düşürse de oyunda istikrarı koruyamadı. Kazanan takımın hem yataklı barakaya hem de ekmek arası domates ve peynire kavuşacağı oyunu Ünlüler 10-6 kazanmayı başardı.
Çekişmeli oyunun ardından kalacakları yataklı barakaların olduğu yere geçen Ünlüler yarışmacıları, barakalarına gelen ekmek arası peynir ve domatesleri de iştahla yedi.

ANLAT BAKALIM'DA KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI!

Survivor 2018 yetmiş ikinci bölümde oynanan Anlat Bakalım keyifli anlara sahne oldu. Oyunu kazanan Gönüllüler takımı, ekmek ve balın tadını çıkardı.

ÜMİT KARAN'DAN TURABİ YORUMU

Survivor'da birleşme öncesindeki son eleme konseyinde takım arkadaşlarının ismini yazdığı Turabi kendisini takımdan ayırmıştı. Oyunlarda seçmelere de katılmayan Turabi ile ilgili Ümit Karan değerlendirmelerde bulundu. Turabi'nin kendisini toparlaması gerektiğini söyleyen Ümit Karan, 'Öbür takımdan aday çıkartmayı unuttuk artık. Biz ilk iki ayda çok yüksek vitesle girdik oyuna sonra düşürdük. Umarım Turabi de toparlar biraz ve bize faydası olur. Birleşme partisinde ılımlıydı ama inşallah devam ettirir' dedi.

NAGİHAN'DAN MAĞLUBİYET DEĞERLENDİRMESİ
Ada oyununu kaybeden Gönüllüler takımında Nagihan, mağlubiyeti değerlendirdi. Oyuna konstantre olamadıklarını belirten Nagihan, 'Birleşmeden önce tam konsantre olamadık. Ama birleşme öncesinde de çok oyunu geriden gelip aldık. Kızlarda ilk tur sıfır çektik baraka oyununda. Kızların mutlaka her oyunda sayı alması lazım' ifadelerini kullandı.

BİRLEŞME SONRASI İLK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANMIŞTI?
Survivor'da hafta sonu yayınlanan birleşme partisinde moral depolayan yarışmacılar önceki bölümde ödül oyununa çıktı. Kazanan takımın pide, lahmacun, köfte, mantı, tavuklu pilav ve kuru fasulye ödüllü oyunda müthiş bir geri dönüş yaşandı. 5-0 geriye düştükleri oyunu çeviren gönüllüler takımı 7-10 kazandı.


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