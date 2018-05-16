Survivor'da birleşme sonra ilk baraka ve ödül oyununu kim kazandı? Yarışmacılara çocukluğunu hatırlatan ödül!

Survivor'ın son bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları yataklı barakaların olduğu iyi adada kalmak için yarıştılar. Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda yarışmacılar seramikleri kırmaya çalıştı.

BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftalardır baraka oyununu kazanamayan Ünlüler bu defa iyi başladı. Gönüllüler takımı bir ara farkı tek sayıya kadar düşürse de oyunda istikrarı koruyamadı. Kazanan takımın hem yataklı barakaya hem de ekmek arası domates ve peynire kavuşacağı oyunu Ünlüler 10-6 kazanmayı başardı.

Çekişmeli oyunun ardından kalacakları yataklı barakaların olduğu yere geçen Ünlüler yarışmacıları, barakalarına gelen ekmek arası peynir ve domatesleri de iştahla yedi.

ANLAT BAKALIM'DA KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI!

Survivor 2018 yetmiş ikinci bölümde oynanan Anlat Bakalım keyifli anlara sahne oldu. Oyunu kazanan Gönüllüler takımı, ekmek ve balın tadını çıkardı.

ÜMİT KARAN'DAN TURABİ YORUMU

Survivor'da birleşme öncesindeki son eleme konseyinde takım arkadaşlarının ismini yazdığı Turabi kendisini takımdan ayırmıştı. Oyunlarda seçmelere de katılmayan Turabi ile ilgili Ümit Karan değerlendirmelerde bulundu. Turabi'nin kendisini toparlaması gerektiğini söyleyen Ümit Karan, 'Öbür takımdan aday çıkartmayı unuttuk artık. Biz ilk iki ayda çok yüksek vitesle girdik oyuna sonra düşürdük. Umarım Turabi de toparlar biraz ve bize faydası olur. Birleşme partisinde ılımlıydı ama inşallah devam ettirir' dedi.