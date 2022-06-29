Survivor'da adım adım finale gidiliyor. Survivor'da hızlı elemelerin ardından son dörde kalan isim Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel oldu. Yarı finali garantileyen iki isim belli oldu. Peki Survivor'da finale kimler kaldı? Survivor'da finalde kimler var? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Survivor'da yarı finali garantileyen iki yarışmacı Adem Kılıçcı ile Batuhan Karacakaya oldu. Nisa ile Ayşe ise SMS oylamasına kaldı. Oylama sonucunda yarı finale kalacak yarışmacı belli oldu. Yarı finale kalan üçüncü yarışmacı Nisa Bölükbaşı oldu. Böylelikle Survivor eleme heyecanı Nisa, Batuhan ve Adem arasında devam edecek.

SURVİVOR 2022 BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor All Star 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe yani yarın gerçekleştirilecek.



