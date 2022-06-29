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Survivor'da finale kimler kaldı? Survivor'da finalde kimler var?

29.06.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da finale kısa bir zaman kala yarı final ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere Survivor'a veda eden son yarışmacı, Nagihan'ın ardından Hikmet olmuştu. Peki Survivor'da finale kimler kaldı? Survivor'da finalde kimler var? İşte merak edilenler...

Survivor'da finale kimler kaldı? Survivor'da finalde kimler var?

Survivor'da adım adım finale gidiliyor. Survivor'da hızlı elemelerin ardından son dörde kalan isim Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel oldu. Yarı finali garantileyen iki isim belli oldu. Peki Survivor'da finale kimler kaldı? Survivor'da finalde kimler var? İşte merak edilenler...

Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler var?

SURVİVOR'DA FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Survivor'da yarı finali garantileyen iki yarışmacı Adem Kılıçcı ile Batuhan Karacakaya oldu. Nisa ile Ayşe ise SMS oylamasına kaldı. Oylama sonucunda yarı finale kalacak yarışmacı belli oldu. Yarı finale kalan üçüncü yarışmacı Nisa Bölükbaşı oldu. Böylelikle Survivor eleme heyecanı Nisa, Batuhan ve Adem arasında devam edecek.

SURVİVOR 2022 BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor All Star 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe yani yarın gerçekleştirilecek.


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TV8 survivor
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