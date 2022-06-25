Survivor'da finale kısa zaman kala olay gerilim! Adem ve Hikmet oyun sonrası birbirine girdi

Survivor'da dün akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Artık tamamen bireysele dönen yarışmacılar, dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme adayı olmamak ve elenmemek için mücadeleler veriyor. Dokunulmazlık oyunlarında ise gerilim dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda Adem ve Hikmet büyük gerginlik yaşadı. İşte olayın detayları.

ADEM VE HİKMET ARASINDA OLAY KAVGA

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Hikmet ve Adem arasında bir anda yaşanan kavga herkesi şoke etti. Oyun esnasında kum torbasını bulamayan Adem arkadaşlarına sitem etti. Daha sonrasında ise Hikmet, Adem'e dönüp, "Kum torbası zaten orada görünmeyecek bir yerde değil. Her gün aynı muhabbeti yapıyorsun." demesi üzerine Adem sinirlendi.

"YİNE BAŞLADIN"

Hikmet'in sözleri sonrasında Adem sinirlendi ve "Yine başladın. Adamına göre muamele yapıyorsun" diyerek Hikmet'e kızdı. Hikmet ise "Herkese çocuk gibi muamele yapıyorsun azarlıyorsun" diyerek Adem'e sitem etti.

"HER TÜRLÜ KIRARIM SENİN KALBİNİ"

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Hikmet'in, "Geçen kalbini kırmak istemedim, bir şey demedim" demesi üzerine Adem, "Kalbi kırmakla alakalı değil sen benim kalbimi kıramazsın zaten" ifadelerinde bulundu. Adem'in bu cevabı sonrasında Hikmet ise sinirlenerek, "Ben her türlü kırarım senin kalbini merak etme" dedi.



