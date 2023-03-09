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Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte 8 Mart Survivor'da eleme adayları...

09.03.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'ün geçtiğimiz gün ekrana gelen bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana bir mücadele veren yarışmacılar dokunulmaz olmak ve eleme potasına çıkmamak için kıyasıya yarıştı. İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlülerin ardından Survivor'da ikinci dokunulmazlığın galibi merak konusu oldu. Peki, Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 8 Mart Survivor'da eleme adayları kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte 8 Mart Survivor'da eleme adayları...

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler merak edildi. Acun Ilcalı'nın sunumuyla gerçekleşen Survivor Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programında ilk eleme adayı ünlülerden çıkarken potaya giren ikinci isim de 8 Mart 2023 Çarşamba akşamı oynan oyunla belli oldu. İşte 8 Mart Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR 8 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve baraka oyunu gerçekleşti. Kadınlar etabını ünlüler aldı. Erkekler yarışının kazanını da ünlüler oldu. Böylece iyi barakanın sahibi ünlüler takımı oldu.

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SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlülerden potaya giren ilk isim Barış olmuştu. Survivor ikinci eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım gönüllüler takımından Aziz oldu.

İkinci eleme adayı olan Aziz;

"Hava kurşun gibi ağır Acun abi bağırıyor Aziz Aziz diye. Abi herhalde hayatım boyunca Aziz kelimesini bu kadar çok duyacağım bir zaman olmayacak diye düşünüyorum. Potaya girdiğimde hiçbir korkum olmuyor. Yine potadayım. Survivor'a geldiğimden beri zaten talihim bu oldu. Kimseye hesap da sormuyorum. Survivor öyle bir yer ki insanların ne kadar potaya girmekten korktuğunu gördüm. Eelenmekten korktuğunu gördüm. Surivor'ı çok istiyorum. Burada mücadeleme laf eden insanlar oluyor. Görüyorum, hissediyorum. Mobbingler, baskılar oluyor. Am kimse benim mücadeleme laf edemez. Çünkü benim de elim sakatlanıyor, ayağım kanıyor. Bu yüzden mücadeleme laf ettirmemeye elimden geldiği kadar gayret ediyorum" dedi.

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HAFTANIN ELEME ADAYLARI

  • Barış (Ünlüler takımı)
  • Aziz (Gönüllüler takımı)

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