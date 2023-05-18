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Survivor'da iletişim oyunu heyecanı! Yarışmacıların yüzü düştü! "Göğsünde taş hissetmeyen samimiyetsizdir"

18.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'a Ertuğ'un sözleri damga vurdu. Genç yarışmacı "Orada bir dinlememe var. Adada bir ayna yok. Kardeşim önce bu aynada herkes bir kendini görsün. Herkes göğsündeki taşın ağırlığına baksın. Göğsünde taş hissetmeyen bence samimiyetsizdir" diyerek rest çekti. Öte yandan Murat Ceylan'ın Survivor iletişim oyunu ödülüne dair yaptığı açıklama yarışmacıları hem heyecanlandırdı hem de stres olan kişilerin yüzü düştü.

Survivor'da iletişim oyunu heyecanı! Yarışmacıların yüzü düştü! "Göğsünde taş hissetmeyen samimiyetsizdir"

Survivor'da finale doğru adım adım yaklaşırken heyecanın dozu da artıyor. Yarışmacılar arasında hesaplaşmalar yaşanırken Dominik'te ipler iyice gerildi. Yusuf, "Ertuğ'a neden bu kadar yükleniyorlar biliyor musun? Konuşmuyor!" dedi. Bu sırada arkadaşlarına açıklama yapan Ertuğ ise bir iletişim sorunu olduğunu belirtip "Adada bir ayna yok!" ifadesini kullandı.

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"HERKES BİR KENDİNE BAKSIN"

Survivor yarışmacısının "Her kampta bir ayna koyuyorsun. Bu aynada herkes kendini görsün kardeşim. Kendine baksın. Herkes göğsündeki taşın ağırlığına baksın. Göğsünde taş hissetmeyen bence samimiyetsizdir" sözleri olay oldu. Asena'nın "Çok çocuk, çocuk!" sözlerine hak veren Ertuğ, "Çocuklar! Görmüyor, kör!" dedi.

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ÖZLEM VE HASRET GİDERMEK İÇİN PARKURDA YARIŞACAKLAR

Öte yandan Murat Ceylan, ödül oyunu için parkura giden yarışmacılara açıklamalarda bulundu.

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Murat Ceylan'ın "Bu hafta kazanan takım iletişim ödülü ile çok mutlu olacak. Özlem ve hasretini bu ödülle giderme hakkına sahip olacak." sözleri sonrası yarışmacılar hem heyecanlandı hem de yaşadıkları stres nedeniyle yüzleri düştü.

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İletişim ödülü oyununu kazanan takım bu akşam ekrana gelecek bölümde belli olacak.

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