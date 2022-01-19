Survivor'da kim elendi? 19 Ocak Survivor All Star'a kim veda etti? İlk elenen kim oldu?

Survivor'da eleme adayı olarak adı ilk yazılan isim Ünlüler takımından Birsen, ikincisi Sercan oldu. Bunun ardından Gönüllüler takımı dokunulmazlığı art arda kaybetmiş ve sürgün adasına sırasıyla Gizem ve Hikmet'i göndermişti. 19 Ocak akşamında Survivor 2022'ye veda eden isim, bu 4'lü arasından açıklanacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022'ye veda eden isim henüz açıklanmadı. Survivor macerası biten yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

SURVİVOR'DA BUGÜN (19 OCAK) NELER OLDU?

Survivor'da 19 Ocak akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılan bu yarışta parkur oyunu vardı. Parkuru hızla geçen yarışmacılar etap sonunda puzzle ile karşılaştı. Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu. Ödül olarak atıştırmalık verildi.



