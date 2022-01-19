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Survivor'da kim elendi? 19 Ocak Survivor All Star'a kim veda etti? İlk elenen kim oldu?

19.01.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suvivor 2022 All Star 15 Ocak akşamında başladı. Güçlü yarışmacıların yer aldığı All Star'da bu sezon değişikliğe gidildi ve elemeye çıkan isimler sürgün kampına gönderildi. Sürgün kampına Gönüllüler takımından 2, Ünlüler takımından 2 olmak üzere 4 yarışmacı gitti. Peki Survivor'da kim elendi?

Survivor'da kim elendi? 19 Ocak Survivor All Star'a kim veda etti? İlk elenen kim oldu?

Survivor'da eleme adayı olarak adı ilk yazılan isim Ünlüler takımından Birsen, ikincisi Sercan oldu. Bunun ardından Gönüllüler takımı dokunulmazlığı art arda kaybetmiş ve sürgün adasına sırasıyla Gizem ve Hikmet'i göndermişti. 19 Ocak akşamında Survivor 2022'ye veda eden isim, bu 4'lü arasından açıklanacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022'ye veda eden isim henüz açıklanmadı. Survivor macerası biten yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

SURVİVOR'DA BUGÜN (19 OCAK) NELER OLDU?

Survivor'da 19 Ocak akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılan bu yarışta parkur oyunu vardı. Parkuru hızla geçen yarışmacılar etap sonunda puzzle ile karşılaştı. Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu. Ödül olarak atıştırmalık verildi.

Survivor Gizem kimdir? Gizem Kerimoğlu kaç yaşında ve nereli?Survivor Gizem kimdir? Gizem Kerimoğlu kaç yaşında ve nereli?
Survivor Hikmet kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?Survivor Hikmet kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?
Birsen Bekgöz kimdir? Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli?Birsen Bekgöz kimdir? Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli?
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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