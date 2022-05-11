Survivor 2022 All Star'da dün akşam nefes kesen bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda nefis yiyeceklerden oluşan ödülü kazanmak için parkurda çarpıştı. Müthiş mücadelelerin ardından kazanan sadece bir takım oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı güç gerektiren bir parkurda, harika bir ödül için mücadele etti. Kazanan takımın lezzetli yemekler yiyeceği ödül oyununda kadınlarda ünlüler takımı kazanırken, erkeklerde gönüllüler takımı kazandı. En iyiler oyununa kalan mücadeleyi kazanan takım ünlüler takımı oldu ve ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ELEME OLACAK MI?

Survivor'da bu hafta kim elendi, eleme olacak mı sorusu da merak ediliyor. Survivor'da Merve Aydın ve Parviz'in sakatlanarak adaya veda etmesi üzerine Survivor'da bu hafta eleme olmayacak. İki hafta sonunda 6 dokunulmazlık oyununun oynanacağını belirten Acun Ilıcalı, 1 kişinin eleneceğini söyledi.

