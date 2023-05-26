Survivor'da kim elendi, kim gitti? 25 Mayıs Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Gün geçtikçe hırs ve mücadelenin arttığı yarışmada ödüller de giderek büyüyor. Survivor'da bugün çifte heyecan yaşandı. Hem ödül oyunu hem de eleme heyecanının yaşandığı gecede yarışmacılar oldukça zorlandı. Kullanıcılar Survivor elenen yarışmacıyı sorguluyor. Gün geçtikçe hırs ve mücadelenin arttığı yarışmada ödüller de giderek büyüyor. İşte Survivor ödül oyunu kazananı ve elenen isim ile ilgili detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor ödül oyununun kazananı yemek ödülünün sahibi oldu. Oyunun ilk etabının kazananı Mavi Takım oldu. Kıyasıya geçen mücadele sonuncunda Survivor'da ödül oyununun kazananı olan Mavi Takım, yemek ve oyun ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da bu akşam çifte ödül heyecanı yaşandı. İlk etapta yemek ödülü için yarışan yarışmacılar ikinci etapta iletişim ödülü için ter döktüler.

Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya geçen mücadelenin sonucu henüz belli olmadı. Kazanan takım sevdikleriyle iletişim kurabilme şansını yakalayacak. Murat Ceylan'ın sunduğu Survivor'da gecenin sonunda iletişim ödülü kazananı belli olacak.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Nefise, Cansu ve Aziz'in eleme adayı olduğu gecede sms oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı Survivor Aziz oldu.

Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan ve son olarak Mavi Takımda ter döken Survivor Aziz, oylamada en az smsi alarak Survivor'a veda etti. Elenen adayın açıklanmasının ardından Asena'nın 'Ha ha ha' diyerek imalı bir şekilde gülmesi gecenin en çok konuşulan hareketlerinden oldu.

NEFİSE VE AZİZ DOSTLUĞU

Rakip takımlarda olmalarına rağmen iyi anlaşan Aziz ve Nefise, bugünkü iletişim oyunundaki yakınlıklarıyla izleyenleri etkiledi.

Sayı kaybeden Nefise'nin yanına giden Aziz, 'İki hafta sonra onu İstanbul'da göreceğim. Merak etme' diyerek sayı kaybeden arkadaşını teselli etti. Bu görüntüler sosyal medyada oldukça konuşuldu. Aziz'in elendiğinin açıklanmasıyla ağlamaya başlayan Nefise, izleyicileri de oldukça duygulandırdı.



