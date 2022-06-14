Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 14 Haziran Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın 14 Haziran Salı günü yayınlanan son bölümünde Nisa, Atakan, Hikmet, Ogeday için eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa Bölükbaşı olmuştu.



Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ada konseyinde oylama yaptı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Atakan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu.



Survivor'da diğer eleme adayları ise Ogeday ve Hikmet oldu.

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Survivor'da elemeye kalan Atakan, Nisa, Hikmet ve Ogeday arasında sms oylaması yapıldı.

Oylama sonuçlarına göre dört yarışmacı arasından en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

