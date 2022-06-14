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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 14 Haziran Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

14.06.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 14 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Anıl, Hikmet, Ogeday ve Nisa oldu. Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Dominik macerasına veda etti. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 14 Haziran Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın 14 Haziran Salı günü yayınlanan son bölümünde Nisa, Atakan, Hikmet, Ogeday için eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa Bölükbaşı olmuştu.

nisa
Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ada konseyinde oylama yaptı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Atakan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu.

atakan
Survivor'da diğer eleme adayları ise Ogeday ve Hikmet oldu.

hikmet

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Survivor'da elemeye kalan Atakan, Nisa, Hikmet ve Ogeday arasında sms oylaması yapıldı.

survivor

Oylama sonuçlarına göre dört yarışmacı arasından en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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