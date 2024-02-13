MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da ortalık karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı'ya rest çekti! Ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı

Survivor'da ortalık karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı'ya rest çekti! Ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 10:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen fenomen yarışması Survivor'da sular durulmuyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmaya bu defa Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'ya rest çektiği anlar damga vurdu. Yunus Emre'nin sözleri karşısında Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı.

Survivor'da ortalık karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı'ya rest çekti! Ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı

Survivor All Star 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışma programında bu defa Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'ya rest çekmesi gündem oldu.

yunus emre

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Ogeday ile kavga ettiği görüntülerine yer verilen Yunus Emre'nin ada konseyinde; 'Ogeday beyefendi ben gerçekten adamına göre muamele yaparım. Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun Abi yani' sözleri dikkat çekti.

44

Acun Ilıcalı'ya adeta rest çeken Yunus Emre'nin bu sözlerinin karşılığında Acun Ilıcalı 'Neyin tehdidini yapıyorsun sen kardeşim ya' diyerek tepki gösterdi.

acuuun

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıvrımlarıyla barıştı! Seks itirafı geldi: Kocam kalçalarımı...Kıvrımlarıyla barıştı! Seks itirafı geldi: Kocam kalçalarımı...
Başroller projeden ayrılmıştı! Atv o dizinin fişini çekti Başroller projeden ayrılmıştı! Atv o dizinin fişini çekti
Atakan'ın oğlu babasını ekranda görünce ağladı: Üzülüyorum kaybetmesine..Atakan'ın oğlu babasını ekranda görünce ağladı: Üzülüyorum kaybetmesine..
Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre Acun Ilıcalı
En Çok Okunan Haberler
Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

Çılgın dansı gündem oldu! "Sperm sana iyi gelmedi"

Çılgın dansı gündem oldu! "Sperm sana iyi gelmedi"

ÖSYM sınavlarında yapay zeka dönemi!

ÖSYM sınavlarında yapay zeka dönemi!

Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi

Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.