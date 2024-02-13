Survivor'da ortalık karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı'ya rest çekti! Ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı

Survivor All Star 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışma programında bu defa Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'ya rest çekmesi gündem oldu.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Ogeday ile kavga ettiği görüntülerine yer verilen Yunus Emre'nin ada konseyinde; 'Ogeday beyefendi ben gerçekten adamına göre muamele yaparım. Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun Abi yani' sözleri dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'ya adeta rest çeken Yunus Emre'nin bu sözlerinin karşılığında Acun Ilıcalı 'Neyin tehdidini yapıyorsun sen kardeşim ya' diyerek tepki gösterdi.







