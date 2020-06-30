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Survivor'da Sercan ve Nisa ile ilgili ses kaydı yayınlandı! Survivor Nisa'dan Gizem'e Sercan itirafı: Sevgilim var, onunla evlenmek istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 01:06 | Son Güncelleme

Survivor Sercan ve Nisa olayındaki ses kaydı yayınlandı. Survivor'da ses kaydını açıklayan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa arasındaki olayda Gizem Birdan'a dikkat çekti. Survivor'dan elenen Gizem'in Sercan ve Nisa arasında iletişimi sağladığını söyleyen Ilıcalı, "Size gelen haberler yanlış olabilir" dedi. Sercan ise Nisa'dan özür diledi ve doğum gününde gelen notu açıkladı. Nisa ve Gizem arasındaki ses kaydında ise Nisa'nın "Sevgilim var, evlenmek istiyorum" itirafı dikkatleri çekti.

Survivor'da Sercan ve Nisa ile ilgili ses kaydı yayınlandı! Survivor Nisa'dan Gizem'e Sercan itirafı: Sevgilim var, onunla evlenmek istiyorum

Survivor 2020'nin 29 Haziran Pazartesi ekrana gelen 112. son bölümünde Acun Ilıcalı, konseyde Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı için açıklama yaptı. Survivor'da Sercan'dan Nisa'ya giden notu ve Nisa'nın Gizem ile konuşmasının ses kaydını yayınlayan Acun Ilıcalı, "6 Nisan günü açık arttırma oyunu sırasında mikrofonlar açık kalmış. Sercan'dan gelen nottan sonra Nisa'nın Gizem'e verdiği cevaplar, Sercan'ın bakış açısında değil. Ortada yanlış anlaşılma var" dedi.

"SERCAN'DAN NİSA'YA NOT GİDİYOR VE GİZEM..."

Konseyde Nisa ve Sercan olayıyla ilgili ses kaydını anlatan Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Survivor'da 6 Nisan günü açık arttırma oyunu çekilirken, sizin üzerinizdeki mikrofonlar kayda devam ediyor.Bu sırada Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor. Açık arttırmanın olduğu çekimlerdeki kalemi kullanarak yazılmış ve çok kısa bir not değil. Bu not bir şekilde Nisa'ya ulaşıyor. Ancak bu notta tam olarak ne yazdığını bilmiyorum. Nisa notu aldığında o dönemde yarışmada olan Gizem yanında. Gizem belki notu getiren kişi veya o notu gördü. Konuşma Nisa ile Gizem arasında geçiyor. Bu konuşmayı dinledikten sonra edindiğim intiba ise, bu konuda en yükselen ve heyecanlı kişinin Gizem olması. Gizem öyle bir seviniyor ki sanki 2 aydır haber beklediği birinden mektup almış kadar mutlu. Ancak mektubun geldiği kişi Nisa, ve konuşma ikisi arasında geçiyor."

"NİSA VE SERCAN ARASINDA İLETİŞİM KOPUKLUĞU YAŞANMIŞ"

Nisa ise Sercan ile ilgili bu konuya sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak buna yorum katmak durumundayım. Benim gözlemim, Gizem o kadar motive ki, haber alışverişinde çok ciddi problemler yaşanmış olabilir. Yarışmacılara bu ses kaydını dinletmeyeceğiz. Ancak Sercan'a Nisa'dan bir çok haber Gizem kanalıyla geldiyse çok ciddi problemler yaşanmış ve bunlar yanlış gelmiş olabilir. Nisa'nın verdiği net cevaplar ise Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısında değil. O dönemde iki takım ayrı kampalarda ve Sercan ile Nisa arasında iletişim kurabilecekleri tek yer, oyunlarda denk geldikleri kısa anlar olabilir. Burada ben kötü niyet görmüyorum. Yanlış anlaşılma olabilir. Ancak bu net olarak iletişim kopukluğundan kaynaklandı.

SERCAN YILDIRIM: NİSA DOĞUM GÜNÜMDE NOT YAZMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın konuşmasının ardından söz alan Sercan Yıldırım ise, "Konuyu kapatalı çok olmuştu ancak geçen konseydeki Nisa'nın 'intikam' sözüyle yeniden alevlendi. Ben yanlış anladım herhalde bu intikam olayını. Nisa bana doğum günümde çok tatlı bir not yollamıştı. 'İyi ki doğdun' yazmıştı. Bu çok güzel ve doğal bir şeydi. Ben de Nisa'ya cevap yazmıştım. Bu olayın kendi açımdan ve Nisa açısında kapatıldığını düşünüyorum. Saçma bir şekilde alevlenmişti konu. Kimse zarar görsün istemem. Yanlışım ve kusurum olduysa Nisa'dan özür dilerim" açıklamasını yaptı.

NİSA VE GİZEM ARASINDAKİ SERCAN KONUŞMASI YAYINLANDI

Survivor son bölümde ada konseyinin ardından, Gizem ve Nisa arasındaki Sercan ile ilgili ses kaydı ekranlara geldi. İkili arasındaki konuşma sırasında kameraların kayıt yapmadığı ancak mikrofonların açık kaldığı dikkat çekti. Sercan'dan Nisa'ya gelen notu gören Gizem'in sevinci dikkat çekti. Ses kaydından Gizem Birdan, "Anlatsana çok mutluyum şu anda. Çok tatlı çünkü" ifadelerini kullanırken, Nisa'nın ise "Ama ben istemiyorum. Erkek arkadaşım var ve onunla evlenmek istiyorum" itirafları dikkat çekti.

SERCAN VE NİSA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Nisa, Survivor'da geçen hafta adını eleme adayı söyleyen Sercan için "İntikam almak için adımı söyleyeceğini biliyordum" demişti. Bu sözlerden bir gün sonra ise Sercan, tek taraflı bir şey yaşanmadığını ve her şeyin karşılıklı olduğunu söylemişti. Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" demişti.

Sercan ertesi gün ise Nisa'nın kendisine yazdığı notları göstermişti.
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Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, " Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" açıklamasını yapmıştı.
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Nisa ise bu açıklamaların ardından ''Moralim bozuldu. Bir tane boş bir şey çıkarıyor, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu bir şeyler çıkarıyor. Yok notlar varmış. Benim ona yazdığım notları biliyor musun? Doğum gününü kutladım'' şeklinde konuşmuştu.

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