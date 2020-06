Survivor'da Sercan ve Nisa ile ilgili ses kaydı yayınlandı! Survivor Nisa'dan Gizem'e Sercan itirafı: Sevgilim var, onunla evlenmek istiyorum

Survivor 2020'nin 29 Haziran Pazartesi ekrana gelen 112. son bölümünde Acun Ilıcalı, konseyde Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı için açıklama yaptı. Survivor'da Sercan'dan Nisa'ya giden notu ve Nisa'nın Gizem ile konuşmasının ses kaydını yayınlayan Acun Ilıcalı, "6 Nisan günü açık arttırma oyunu sırasında mikrofonlar açık kalmış. Sercan'dan gelen nottan sonra Nisa'nın Gizem'e verdiği cevaplar, Sercan'ın bakış açısında değil. Ortada yanlış anlaşılma var" dedi.

"SERCAN'DAN NİSA'YA NOT GİDİYOR VE GİZEM..."

Konseyde Nisa ve Sercan olayıyla ilgili ses kaydını anlatan Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Survivor'da 6 Nisan günü açık arttırma oyunu çekilirken, sizin üzerinizdeki mikrofonlar kayda devam ediyor.Bu sırada Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor. Açık arttırmanın olduğu çekimlerdeki kalemi kullanarak yazılmış ve çok kısa bir not değil. Bu not bir şekilde Nisa'ya ulaşıyor. Ancak bu notta tam olarak ne yazdığını bilmiyorum. Nisa notu aldığında o dönemde yarışmada olan Gizem yanında. Gizem belki notu getiren kişi veya o notu gördü. Konuşma Nisa ile Gizem arasında geçiyor. Bu konuşmayı dinledikten sonra edindiğim intiba ise, bu konuda en yükselen ve heyecanlı kişinin Gizem olması. Gizem öyle bir seviniyor ki sanki 2 aydır haber beklediği birinden mektup almış kadar mutlu. Ancak mektubun geldiği kişi Nisa, ve konuşma ikisi arasında geçiyor."